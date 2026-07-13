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世界盃經濟 香港商場丁財兩旺 食肆僅「打和」

香港新聞組／香港13日電
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世界盃決賽周開鑼，MCP新都城中心2期L1天幕廣場設近2000呎、24小時開放觀...
世界盃決賽周開鑼，MCP新都城中心2期L1天幕廣場設近2000呎、24小時開放觀戰區，並以280吋4K高清電視直播104場賽事。商場希望藉賽事氣氛帶動人流，打造集觀賽、消費及娛樂於一體的社區觀賽熱點。（中通社）

2026美加墨世界盃進入四強階段，賽事臨近尾聲，「足球經濟」能否為香港餐飲及零售業帶來商機？多個提供賽事轉播的商場表示，整體人流按年錄得雙位數增長，生意額亦錄得理想升幅，可算成為「贏家」。

大公報報導，香港餐飲聯業協會則表示，食肆受球賽在凌晨或上午舉行，對生意幫助不大，只算「打和」。香港酒吧業協會回應，客流出現兩極化情況，有球星的比賽仍然爆場，酒吧生意較平日多五成，但清晨時段的場次則完全無法受惠，整體收入較往屆少一半。

今屆世界盃有逾百間酒吧、酒樓、茶餐廳等提供免費直播。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業界普遍付出與收益只能「打和」，主要原因是時差，大部分賽事在凌晨三、四時或清晨進行，「打工仔不敢熬夜，擔心返工沒精神被炒魷魚。」

他指出，只有少數食肆如茶餐廳在上午轉播免費賽事，以及商場直播活動能帶動人流，但全港超過1.7萬間食肆，提供直播的僅占少數。他認為今屆氣氛比往年遜色，賽事覆蓋面亦不及往年。他亦提到，啟德體育園的演唱會吸引大量內地旅客，「演唱會經濟」效應，對周邊食肆的經濟效益比世界盃更大。

信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，今屆世界盃期間，奧海城、屯門市廣場及荃新天地的大型高清LED大電視，足本直播全個賽事合共104場賽事，並透過「早晨體育經濟」和跨商戶消費獎賞引流，整體人流按年錄得約10%至15%增長，整體生意額亦同步錄得雙位數的理想升幅。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場斥資1000萬元（港幣，下同，約127.7萬美元）打造全方位足球主題體驗，整體人流及營業額分別按年上升10%及12%。

他表示，今屆賽事有一半落在酒吧營業時間之外，整體生意額較往屆世界盃少一半，不過「有世界盃總比沒有世界盃好」，對比平日生意額仍然增加約五成，人均消費約300元，一些年輕客群的消費力更強，人均消費甚至可達500元，對於餘下賽事的生意感到樂觀。

精華 FAQ

  • 多個有直播賽事的商場錄得明顯升幅，例如人流按年增長約10%至15%，生意額亦有雙位數提升，顯示世界盃成功帶動零售及消費氣氛。

  • 因大部分賽事在凌晨3、4時或清晨舉行，難吸引打工仔熬夜外出消費；雖然部分茶餐廳與少數食肆有直播，但整體覆蓋面小，業界多只算打和。

  • 有球星參與的熱門賽事可令酒吧爆場，生意較平日多5成；但清晨時段的場次幾乎無法受惠，令整體收入較往屆世界盃少一半，呈現兩極化。

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