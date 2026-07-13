香港與海灣阿拉伯國家 今年首5月貿易額升逾35%
港府近年積極與中東地區合作，財政司司長陳茂波表示，香港和海灣阿拉伯國家的貿易額，繼2025年增長約5%後，今年首5個月更按年升逾35%。
大公報報導，他透露，將於10月中下旬，再度率團出訪沙烏地阿拉伯及其他中東國家，希望招商引資開拓更多市場。
首次進軍亞洲的中東創科旗艦盛事LEAP East，早前一連3天在港舉行，活動吸引超過3萬人、450間公司參與。陳茂波昨日出席電視台節目時表示，該盛事匯聚國際上逾30個國家和地區的前沿創科企業、園區公司和投融資界，未來3年，該項盛事將會繼續在香港舉辦。
陳茂波指出，主辦方認為難得香港除了創新科技、應用場景，還有金融投資賦能，畢竟沒有金融支持，科技創新仍然是有限度。他認為，中東需要拓展產業和經濟多元化，將向亞洲延伸及投資發展，以及引進亞洲創科及其他產業，大方向不會改變。
香港近年與中東地區不斷加強交流和接觸，陳茂波認為，雙方已逐步建立深厚的互信和友誼，並在經貿、金融、創科以及人文交流等各方面，發展更深入的關係。他指出，香港和海灣阿拉伯國家的貿易額，繼2025年增長約5%後，今年首5個月更按年升逾35%。其中，跟阿聯酋的雙邊貿易額更增長超過52%。
從資本流向看，海灣的主權基金過去主要投資美歐市場，但相關基金在去年全球數百億美元的配置中，約40%流向亞洲，反映在資產配置上正出現明顯變化，多元資產配置策略正逐步體現。
陳茂波表示，香港和海灣阿拉伯國家的貿易額在2025年已增長約5%，而今年首5個月更按年升逾35%，顯示雙方經貿合作明顯加速。 他透露將於10月中下旬再度率團出訪沙烏地阿拉伯及其他中東國家，希望藉此招商引資，並進一步開拓香港與中東之間的更多市場機會。 首次進軍亞洲的LEAP East在港舉行3天，吸引超過3萬人及450間公司參與，並匯聚30多個國家和地區的創科、投資與園區代表，預計未來3年續留香港。
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陳茂波表示，香港和海灣阿拉伯國家的貿易額在2025年已增長約5%，而今年首5個月更按年升逾35%，顯示雙方經貿合作明顯加速。
他透露將於10月中下旬再度率團出訪沙烏地阿拉伯及其他中東國家，希望藉此招商引資，並進一步開拓香港與中東之間的更多市場機會。
首次進軍亞洲的LEAP East在港舉行3天，吸引超過3萬人及450間公司參與，並匯聚30多個國家和地區的創科、投資與園區代表，預計未來3年續留香港。
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