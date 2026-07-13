香港小輪辦人狗共乘共膳海陸遊 狗主盼纜車、港鐵也鬆綁

港府 「狗入食肆」措施推行第四天，首批超過900間食開始容許狗隻進入，香港 小輪有限公司旗下的海上觀光餐飲品牌「洋紫荊維港遊」，獲得准許狗隻進入的牌照後，12日推出全港首個供狗主與毛孩同場用膳的維港海上遊船活動「人寵共乘海陸遊」，結合開篷觀光巴士、寵物 市集，吸引數十名狗主與愛犬參加。

文匯報報導，有參加的狗主特意帶同毛孩由屯門到港島體驗是次海陸消閒活動，亦有狗主期望繼海陸有食肆准許狗隻進入後，能進一步放寬纜車、港鐵等其他處所的限制。船公司表示，會視乎寵物主人參與情況和成本，冀把活動恒常化。

是次活動的行程分為海陸兩部分，參加者先搭乘開篷觀光巴士從中環碼頭出發前往北角，隨後在北角渡輪碼頭登上觀光船「民儉號」暢遊維港，途經啟德、尖沙咀及灣仔海濱一帶。

船內設有毛孩專屬打卡區，免費提供寵物專用小食，主人亦可享用午餐與飲品，一邊欣賞維港海景，一邊與愛犬共享午膳時光。

有別於市面上一般僅容許寵物登船觀光的海上行程，今次活動最大亮點，是「民儉號」餐廳樓層已取得允許狗隻進入的牌照。香港小輪表示，受限於有關法律規定，過往船隻僅開放露天區域舉辦寵物活動，有冷氣的餐飲區因牌照限制無法使用，夏季高溫會讓不少參與者的體驗大打折扣，如今成功抽籤獲得相關營運牌照，才得以實現人寵同船室內用餐。

為兼顧安全與場所秩序，主辦方按港府規定，所有狗隻須佩戴長度不超過1.5米的牽繩，用餐期間主人需將愛犬固定於座位，狗隻亦不允許爬上桌子或椅子。此外，開篷巴士及船上亦配備消毒液、濕紙巾以及尿墊等清潔用品，以保障所有參與者。

另據明報報導，新措施至今推行不足一周，網上爭論不斷，據報有狗主違規以食肆餐具餵狗，也有餐廳為免影響其他顧客決定退出。選委界別立法會議員何敬康12日發文稱，部分主人「未夠自律」，為免食肆老闆暫停容許狗進入，呼籲大家「做個有質素的負責任狗主」。

何敬康表示，見到有狗踏上椅子、不斷吠叫，狗主衛生處理欠佳，作為同路人都覺得無奈，「何況是普通食客？」他稱餐廳「頂住好大壓力」，如果狗主「玩爛」政策，老闆為了平衡大局，可能只能暫停容許狗進入。