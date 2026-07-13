香港小輪辦人狗共乘共膳海陸遊 狗主盼纜車、港鐵也鬆綁
港府「狗入食肆」措施推行第四天，首批超過900間食開始容許狗隻進入，香港小輪有限公司旗下的海上觀光餐飲品牌「洋紫荊維港遊」，獲得准許狗隻進入的牌照後，12日推出全港首個供狗主與毛孩同場用膳的維港海上遊船活動「人寵共乘海陸遊」，結合開篷觀光巴士、寵物市集，吸引數十名狗主與愛犬參加。
文匯報報導，有參加的狗主特意帶同毛孩由屯門到港島體驗是次海陸消閒活動，亦有狗主期望繼海陸有食肆准許狗隻進入後，能進一步放寬纜車、港鐵等其他處所的限制。船公司表示，會視乎寵物主人參與情況和成本，冀把活動恒常化。
是次活動的行程分為海陸兩部分，參加者先搭乘開篷觀光巴士從中環碼頭出發前往北角，隨後在北角渡輪碼頭登上觀光船「民儉號」暢遊維港，途經啟德、尖沙咀及灣仔海濱一帶。
船內設有毛孩專屬打卡區，免費提供寵物專用小食，主人亦可享用午餐與飲品，一邊欣賞維港海景，一邊與愛犬共享午膳時光。
有別於市面上一般僅容許寵物登船觀光的海上行程，今次活動最大亮點，是「民儉號」餐廳樓層已取得允許狗隻進入的牌照。香港小輪表示，受限於有關法律規定，過往船隻僅開放露天區域舉辦寵物活動，有冷氣的餐飲區因牌照限制無法使用，夏季高溫會讓不少參與者的體驗大打折扣，如今成功抽籤獲得相關營運牌照，才得以實現人寵同船室內用餐。
為兼顧安全與場所秩序，主辦方按港府規定，所有狗隻須佩戴長度不超過1.5米的牽繩，用餐期間主人需將愛犬固定於座位，狗隻亦不允許爬上桌子或椅子。此外，開篷巴士及船上亦配備消毒液、濕紙巾以及尿墊等清潔用品，以保障所有參與者。
另據明報報導，新措施至今推行不足一周，網上爭論不斷，據報有狗主違規以食肆餐具餵狗，也有餐廳為免影響其他顧客決定退出。選委界別立法會議員何敬康12日發文稱，部分主人「未夠自律」，為免食肆老闆暫停容許狗進入，呼籲大家「做個有質素的負責任狗主」。
何敬康表示，見到有狗踏上椅子、不斷吠叫，狗主衛生處理欠佳，作為同路人都覺得無奈，「何況是普通食客？」他稱餐廳「頂住好大壓力」，如果狗主「玩爛」政策，老闆為了平衡大局，可能只能暫停容許狗進入。
最大特色是「民儉號」餐廳樓層已取得准許狗隻進入的牌照，令狗主可與愛犬在冷氣室內同船用餐，不再只限露天區域活動，體驗比一般寵物海上遊更完整。 行程先由中環碼頭乘開篷觀光巴士到北角，再登上觀光船暢遊維港，途經啟德、尖沙咀及灣仔海濱一帶，並設有寵物打卡區、免費小食與午餐飲品。 部分狗主希望纜車、港鐵等場所也能鬆綁，但同時網上也出現爭議，甚至傳出違規用食肆餐具餵狗及餐廳退出；議員何敬康提醒主人要自律，避免影響政策持續。
精華 FAQ
最大特色是「民儉號」餐廳樓層已取得准許狗隻進入的牌照，令狗主可與愛犬在冷氣室內同船用餐，不再只限露天區域活動，體驗比一般寵物海上遊更完整。
行程先由中環碼頭乘開篷觀光巴士到北角，再登上觀光船暢遊維港，途經啟德、尖沙咀及灣仔海濱一帶，並設有寵物打卡區、免費小食與午餐飲品。
部分狗主希望纜車、港鐵等場所也能鬆綁，但同時網上也出現爭議，甚至傳出違規用食肆餐具餵狗及餐廳退出；議員何敬康提醒主人要自律，避免影響政策持續。
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