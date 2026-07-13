香港北都新田打造「時光步道」2鄉丁屋准作食肆旅館

土拓署正計畫活化鄰近粉嶺北新發展區、位於龍躍頭文物徑附近的粉嶺蔬菜合作社龍躍頭收集站，稱該建築已有70年歷史，富有舊建築特色。（取材自發展局長網誌）

香港 北部都會區擁有傳統村落農田、宗祠書室及風俗活動等鄉郊古蹟名勝。今年財政預算案建議撥款2億港元（約2555萬美元）推出「北都城鄉共融基金」先導計畫，鼓勵非港府 組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目，為鄉村注入經濟動力。

文匯報報導，發展局長甯漢豪12日發表網誌透露，港府擬於第四季向立法會財務委員會申請撥款，並於年內正式推出先導計畫及公布「北部都會區城鄉共融指引」。

另外，土木工程拓展署正策畫在新田科技城設立「新田時光步道」，將大夫第、文氏宗祠等名勝串聯起來，以及活化擁有70年歷史的粉嶺蔬菜產銷合作社龍躍頭收集站。同時會活化古洞北新發展區內的「楊園」，以及修復和改善河套區發展西面連接路旁的惇裕渡頭。

燕崗和河上鄉兩條鄉村的「丁屋」擬容許全棟或部分樓層轉作食肆、旅館等經常准許用途。圖為燕崗村構想圖。（取材自港府發展局）

北都辦助理秘書長廖昭穎介紹多項具體措施，包括活化歷史建築與打造文化徑，同時預留公共空間舉辦傳統節慶。他表示，港府2024年底展開顧問研究，目前正為北都發展制訂「北部都會區城鄉共融指引」，並在多方諮詢與考察後，確立帶動提升、聯繫互動、發揚傳承、共享參與，以及可持永續五大目標。

為配合河套區發展，土拓署即將完成河套西面連接路旁惇裕渡頭的修復和改善工程，未來會設置資訊板和展品介紹其歷史文化背景。圖為渡頭模擬圖。（取材自發展局長網誌）

廖昭穎期望港府推行的項目能起示範作用，鼓勵團體申請擬議先導計畫的資助，修復及活化一些私人擁有的特色鄉村建築，以推廣鄉郊旅遊和促進「城鄉共融」。

現時新界村屋一般只有最低一層可經營食肆或零售商店，若要把其他樓層改作相關用途，則須向城市規畫委員會申請。廖昭穎表示，港府參考內地活化古鎮及鄉村經驗後，計畫在燕崗和河上鄉兩條鄉村試行放寬「鄉村式發展」地帶的規畫限制，容許新界俗稱「丁屋」的豁免管制屋宇全棟或部分樓層轉作食肆、零售商店或旅館等經常准許用途，鼓勵鄉村經濟。為便利落實，發展局與消防處將在今年內推出易明、易執行的消防與牌照指引，真正做到拆牆鬆綁。

新界鄉議局歡迎港府推出先導計畫，主席劉業強指出，「新田時光步道」最大意義在於「串聯與活化」，新田擁有較豐富的歷史建築及宗族文化，惟過往景點較為零散，設立「時光步道」能將碎片化的歷史遺蹟串聯成完整的故事線。