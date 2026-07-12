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去年香港小一生跌穿5萬大關 10年少2成 高才子女難填補

香港新聞組／香港13日電
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近期香港學界關注學生人口減少的應對辦法，當局最新出版新一份「學生人數統計報告書」...
近期香港學界關注學生人口減少的應對辦法，當局最新出版新一份「學生人數統計報告書」，顯示去年全港小一生有4萬9723人，創下近10年新低。（中新社資料照片）

香港教育局公布最新學生人數統計報告，去年全港小一學生人數跌穿5萬大關，創近10年新低。小學校長分析，即使有高才子女等外來生源填補，仍難以扭轉本地出生率低迷所造成的巨大收生缺口，並預估2029年才是收生情況最嚴峻的一年。

明報報導，根據10日出爐的「學生人數統計報告書2025/26」，去年全港小一學生共有4萬9723人，按年減少499人，跌幅約1%。若拉長時間軸觀察，香港小一學生人數自2019年起便持續走跌，到去年跌至10年新低，較2016年的6萬1861人大減近兩成、計1萬2138人，班數也由2280班縮減至2082班，下跌8.7%。

●報告書同時顯示，去年全港中一學生人數為5萬9976人，按年減少3.6%、2272人；幼稚園去年共有958間，按年減少22間。在在反映整體學齡人口持續收縮。

報導指出，值得留意的是，數據顯示，小一及中一均有不少「填補生源」。去年的小一學生人數，比前一年度就讀幼稚園高班（K3）的學生人數，多出逾4000人，顯示有一定比例的學生屬中途插班加入；中一學生人數與前一年度小六人數相比，同樣出現類似的增幅情況。教育界認為，這些新增學生主要來自外地赴港家庭，包括高才及優才計畫下的子女，但人數始終有限。

報導說，資助小學校長會主席陳淑儀指出，外來生源與本地出生率跌幅差距甚遠，預計今年9月新學年官津小一學生將不足4萬人。根據港府數據推算，2029年小一生將進一步跌至約3.15萬人，屆時才是真正的收生「寒冬」。面對嚴峻形勢，今年已有15間官津小學被教育局「派0班」而無法獲資助開辦小一級。

據報導，為減緩衝擊，學界正持續向教育局爭取在全港官津小學百分之百推行「小班教學」。同時，近期有小學因學生人口跌勢計畫合併屬校，最終在爭議下煞停，反映辦學團體在探討合併等「斷捨離」決定時面臨巨大困難。對於港府現時為兩校合併提供100萬港元（約12.7萬美元）津貼的誘因，張作芳指出，該筆津貼多用於安排校車及購買新課本等必要開支，在港府財政資源緊絀下難以提高金額。

此外，當局更預告今學年內將再有27間停辦，僅有12間新註冊或申請中。這反映出學生人口下跌的連鎖效應正在持續深化，未來學界的生源形勢將面臨更嚴峻的考驗。

精華 FAQ

  • 根據最新統計，去年全港小一學生共有4萬9723人，按年減少499人，並自2019年起持續下跌，較2016年的6萬1861人大減近2成，創近10年新低。

  • 報導指新增學生主要來自外地赴港家庭，包括高才及優才計畫下的子女，但數量有限，與本地出生率下滑造成的收生缺口相比仍差距甚遠，難以扭轉趨勢。

  • 資助小學校長會主席陳淑儀預計，今年9月官津小一學生將不足4萬人，而按港府數據推算，2029年或跌至約3.15萬人，屆時才是最嚴峻的收生寒冬。

教育局 香港

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