港鐵輪椅男突起身搭手扶梯 隱性障礙？詐領津貼？掀熱議

香港 社群平台Threads近日流傳一段影片，一名乘坐電動輪椅的大叔，在港鐵葵興站突然站起身，推著輪椅搭乘手扶梯前往車站大廳（右圖，視頻截圖），接著迅速坐回輪椅離開。拍攝影片的目擊者調侃：「見證到神蹟了。」也有不少網友指出男子可能患有「隱性障礙」，輿論風向也隨即逆轉，許多網友對男子表示同情。

香港01報導，7日有人在Threads發布影片，指出港鐵葵興站連接月台與車站大廳的電梯故障停用，站務人員建議乘電動輪椅的大叔改到大窩口站出站，不過男子仍繼續坐著輪椅前往手扶梯。站務人員提醒：「這樣很危險！」沒想到男子回答：「我站起來就能下去。」隨後起身推輪椅搭手扶梯，上樓後隨即快步坐回輪椅離開。

這段網路影片引發網友熱議，有人嘲諷：「世界真奇妙，常有醫學奇蹟發生」，甚至質疑男子是否在「詐領身心障礙津貼」。

也有網友說：背後可能存在的無奈原因，指出男子可能患有「隱性障礙」，在不了解實際情況前，不應任意公開批判。「電梯壞掉，他迫不得已才站起來推車，這只反映出設施故障所造成的無奈，而不是證明他是騙子。用狹隘的認知公開批判別人的隱性障礙，真的非常無知。」

輪椅使用者因為能短暫站立或行走而引發爭議，已經不是第一次。2018年曾有一段影片在網路流傳，畫面顯示一名「輪椅男」乘坐輪椅下公車後，突然站起身推著輪椅過馬路，引發爭議。男子被質疑是假扮身心障礙人士，利用身心障礙優惠「能騙則騙」。「輪椅男」事後大喊冤枉，並出示多份文件，證明自己確實是身心障礙人士。