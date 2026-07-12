香港中學文憑試 逾4成考生擬內地升學 7成不選易被AI取代學科

香港 中學文憑試15日放榜，輔導機構「青年新世界」調查發現，近六成受訪應屆文憑試考生有信心考獲本地大學門檻。在人工智能浪潮下，七成受訪考生避免選擇容易被AI取代的學科，有考生原想就讀法律學科，最終改變志向，以外交學科作為首選，可見年輕一代對AI衝擊未來就業市場保持高度警覺。

綜合大公報、文匯報報導，「青年新世界」本月透過真人電話及網路問卷，訪問246名應屆文憑試考生，了解其選科情況及升學 取態。結果顯示，有59%受訪者「非常有信心」或「有信心」取得入讀本地大學的最低門檻「332A」，約35%「頗無信心」及「非常無信心」，與往年相若。

調查亦發現考生的內地升學意願繼續上升，有逾四成考生表示會考慮，較前年增加10個百分點，可見港生內地升學意願顯著上升，他們主要受內地升學門檻較闊、發展機會更多、學費更便宜等因素吸引。

該機構表示，近年多了學校向學生會宣傳內地升學的情況，大部分考生會作為備選，若其志向專業未能在港獲取錄，就到內地升學，尤以醫學和牙醫特別明顯。機構建議港府 參考香港卓越獎學金計畫，成立「內地升學獎勵計畫」，資助傑出學生升讀「雙一流」建設大學，為香港培養具兩地經驗的高端人才。

另外，在AI浪潮席捲全球下，高達七成受訪考生會減少考慮易被取代的學科，包括計算機工程、法律和會計等；逾半人表示不認同要優先考慮AI學科，會優先考慮AI學科的占四成。調查亦發現，逾半受訪者在考慮升學出路及選科時會使用AI輔助。

柳同學原以法律系作為首志願，但由於事務律師的業務性質，「AI可能有整個香港法例在資料庫中，很容易就能調動做配對」，成為訴訟律師的競爭亦很激烈，導致出路較有侷限，遂改中文大學開設的相關新學科「外交與國際事務」作為志向。