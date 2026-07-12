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香港下半年盛事多 10月首辦APEC財長會… 國際會議浪接浪

香港新聞組／香港12日電
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今年的「一帶一路高峰論壇」將於9月9日至10日在香港舉行。圖為去年嘉賓出席「一帶...
今年的「一帶一路高峰論壇」將於9月9日至10日在香港舉行。圖為去年嘉賓出席「一帶一路高峰論壇」政策對話環節。（新華社資料照片）

今年上半年，超過100個大型國際會展盛事在港舉行。下半年，盛事浪接浪，包括多個國際組織大會將首次在香港舉行。亞太經合組織（APEC）財政部長會議、國際刑警組織全體大會等10月、11月先後舉行，體現國家對香港的信任和支持，以及香港作為亞太區高端國際會議「主場」的分量。

大公報報導，今年是APEC「中國年」，APEC財長會議今年10月將以國家財政部主辦、港府承辦的方式，首次在香港舉行。李家超早前感謝中央政府對香港的信任和支持，強調港府將發揮香港作為國際金融中心的經驗和優勢，確保在香港舉辦的財長會議成功；香港也會利用好這次機會，深化國際交往合作。

國際刑警組織全體大會將於11月首次在香港舉辦，約1000人匯聚香江。警務處處長周一鳴早前表示，國家將舉辦國際刑警組織全體大會的重任交予香港，體現對香港的信任和支持，使香港發揮好內聯外通的獨特優勢和「超級聯繫人」的角色。

盛事為香港帶來商機，香港也為盛事「增值」。剛於日前舉辦的首屆LEAP East，吸引超過30個國家和地區逾450間參展商參加，註冊人數逾4萬人，首次在港舉辦的效果超出了LEAP組委會的預期。香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，正吸引越來越多的盛事「落戶」香港。

一連三日的LEAP East 2026國際科技與信息技術展剛於8日至10日舉行，涵蓋人工智能、深度科技、智慧城市和新能源產業等多個科技領域。LEAP East首次在港舉辦的效果超出了LEAP組委會的預期。特首李家超日前表示，這項國際盛事首度走出中東並選擇落戶香港，體現香港和沙烏地阿拉伯合作的協同效應，也反映沙國港府認同香港的優勢，以及「超級聯繫人」、「超級增值人」的力量。

事實上，港府以「盛事＋」策略推動旅遊發展並創造商機，據統計，今年上半年訪港旅客約2671萬人次，按年上升13%，其中內地旅客和非內地旅客按年分別增加16%和5%。

文體旅局局長羅淑佩透露，以啟德體育園為例，每次活動可以創造近1萬個臨時職位，實際經濟貢獻遠超門票收益及旅客消費。受惠於訪港旅客人次的強勁增長，2025年與入境旅遊相關的總消費較一年前上升13%，達2175億港元（約277.8億美元），港府更預計上述數字今年將會進一步上升約1成。

今年的「一帶一路高峰論壇」將於9月9日至10日在香港舉行。圖為2024年論壇設置...
今年的「一帶一路高峰論壇」將於9月9日至10日在香港舉行。圖為2024年論壇設置「香港國際服務貿易洽談會 內地服務貿易展覽專區」供與會者參觀洽談。（中新社資料照片）

精華 FAQ

  • 下半年包括APEC財政部長會議與國際刑警組織全體大會，兩者都將首次在香港舉行，並分別於10月及11月登場，顯示香港成為高端國際會議主場。

  • 今年是APEC「中國年」，財長會由國家財政部主辦、港府承辦，反映中央對香港的信任與支持，也讓香港發揮國際金融中心優勢，深化國際交往合作。

  • 港府以「盛事＋」策略推動旅遊，今年上半年訪港旅客約2671萬人次，按年升13%；入境旅遊相關總消費達2175億港元，預計今年還會再升約1成。

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