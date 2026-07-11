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承認行賄科大教授助收碩士生 香港6旬婦判囚20周

香港新聞組／香港11日電
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香港科技大學時任講座教授劉紅斌涉嫌從友人收賄4萬港元（約5100美元），協助學生入讀碩士課程，早前認罪判囚。涉案六旬友人林珮玲10日於觀塘裁判法院承認行賄罪，判入獄20個星期，並須向科大歸還約6萬8000港元。署理主任裁判官鍾明新判刑時，斥責被告為本案始作俑者，罪行嚴重且犯案時間長，影響科大聲譽。

明報報導，案發於2025年3至5月，當時劉紅斌是理學碩士（環境健康及安全）的課程主管，負責審閱課程的入學申請及與申請人面試以決定取錄名單。林珮玲曾向劉紅斌求助，指一名學生有意入讀該碩士課程。雖然其學歷不符合入讀基本要求，劉紅斌亦認為該學生目前的學業與課程「相關性很低」，最終仍然指示海洋科學系一名講師安排他參加面試，並在面試時指示對方「讓他輕鬆點」及建議「我們收他吧」。

案情指，在面試舉行前三天，林珮玲曾與劉紅斌見面，她其後將面試問題預先告知該學生。當該學生於5月獲有條件取錄後，她從一名與該學生有關的人收到10萬元人民幣轉帳。隨後告知劉紅斌「剛剛收到紅包」，並向他提供賄款4萬港元。

劉紅斌其後向該名海洋科學系講師及一名負責收生的職員分別提供5000港元及1000港元利市。二人拒絕接受，並向科大匯報事件。涉案學生最終沒有獲取錄。

翻查資料，劉早前承認一項串謀使公職人員接受利益罪名及兩項向公職人員提供利益罪名，被判入獄20個星期及須向科大歸還涉案賄款4萬港元。

精華 FAQ

  • 主要涉案者包括時任講座教授劉紅斌，以及向他行賄的六旬友人林珮玲。林女承認行賄罪後，被判入獄20個星期，並須向科大歸還部分賄款。

  • 她先向劉紅斌求助，再在面試前把問題預先告知學生。案件亦指劉紅斌指示講師安排面試，並在面試時要求「讓他輕鬆點」，試圖協助該學生獲取錄。

  • 署理主任裁判官指林珮玲是本案始作俑者，認為罪行嚴重且持續時間長，損害科大聲譽。她最終被判囚20個星期，另須向科大歸還約6萬8000港元。

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