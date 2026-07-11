香港金像獎得主波蘭失聯1周虛驚 友發文報平安

香港電影人陸叔遠驚傳在波蘭失聯。（取材自小紅書）

曾勇奪第5屆香港 電影金像獎最佳美術指導獎、80歲香港資深演員、電影美術指導陸叔遠近日驚傳在波蘭 失聯，他從7月3日起超過一周音訊全無，家屬與親友都心急如焚，香港入境處也介入協助，並聯繫中國駐波蘭大使館 ，希望盡快尋獲其下落。幸而在10日傳來好消息，其友人在社交平台發文，指已確認陸叔遠平安。

據港媒報導，陸叔遠最後現身地點是在波蘭克拉科夫的Galeria Krakowska購物中心。他的視覺設計師好友莊丹妮透露，商場監視器僅拍到他獨自走入商圈的畫面，之後便再無任何蹤跡，也未拍到其離開商場的影像。

莊丹妮近日緊急透過社群平台發布尋人啟事，公開陸叔遠的近照及身體特徵，同時附上波蘭報警專線112及失蹤人口求助資訊，希望能藉由外界力量協助尋人。香港入境處回應表示，已接獲家屬書面求助，並啟動「協助在外香港居民小組」24小時專線機制。

直到10日終於傳來好消息，陸叔遠友人莊丹妮在尋人的該篇貼文下方更新最新進度，指出目前已經確認陸叔遠平安，身體健康，早前是因電話及網路暫時聯絡不上，並感謝各界這段時間的關注和幫忙

陸叔遠1946年出生，畢業於美國西北大學廣播電影電視系，返港後曾於TVB擔任節目製片與導演，之後轉戰廣告及電影界，並於1986年以電影「平安夜」勇奪第5屆香港電影金像獎最佳美術指導獎，是香港影壇重要的幕後人才之一；2018年首次領銜主演由楊平道執導的電影《好友》，該片曾於平遙國際電影展參展；2024年則參與創作多媒體藝術劇場《宇宙的儀軌》，並出演電影《電影夢遊》，演藝與藝術履歷相當豐厚。

陸叔遠退休後熱愛藝術與旅行，經常獨自前往歐洲遊學、參觀展覽，足跡遍及德國、法國、捷克及瑞典等地。由於過往多次獨自出遊都平安返港，因此親友起初並未特別擔心，未料此次竟突然失聯超過一周，讓家屬及好友憂心不已。