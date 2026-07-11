我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

香港金像獎得主波蘭失聯1周虛驚 友發文報平安

香港新聞組／香港11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港電影人陸叔遠驚傳在波蘭失聯。（取材自小紅書）
香港電影人陸叔遠驚傳在波蘭失聯。（取材自小紅書）

曾勇奪第5屆香港電影金像獎最佳美術指導獎、80歲香港資深演員、電影美術指導陸叔遠近日驚傳在波蘭失聯，他從7月3日起超過一周音訊全無，家屬與親友都心急如焚，香港入境處也介入協助，並聯繫中國駐波蘭大使館，希望盡快尋獲其下落。幸而在10日傳來好消息，其友人在社交平台發文，指已確認陸叔遠平安。

據港媒報導，陸叔遠最後現身地點是在波蘭克拉科夫的Galeria Krakowska購物中心。他的視覺設計師好友莊丹妮透露，商場監視器僅拍到他獨自走入商圈的畫面，之後便再無任何蹤跡，也未拍到其離開商場的影像。

莊丹妮近日緊急透過社群平台發布尋人啟事，公開陸叔遠的近照及身體特徵，同時附上波蘭報警專線112及失蹤人口求助資訊，希望能藉由外界力量協助尋人。香港入境處回應表示，已接獲家屬書面求助，並啟動「協助在外香港居民小組」24小時專線機制。

直到10日終於傳來好消息，陸叔遠友人莊丹妮在尋人的該篇貼文下方更新最新進度，指出目前已經確認陸叔遠平安，身體健康，早前是因電話及網路暫時聯絡不上，並感謝各界這段時間的關注和幫忙

陸叔遠1946年出生，畢業於美國西北大學廣播電影電視系，返港後曾於TVB擔任節目製片與導演，之後轉戰廣告及電影界，並於1986年以電影「平安夜」勇奪第5屆香港電影金像獎最佳美術指導獎，是香港影壇重要的幕後人才之一；2018年首次領銜主演由楊平道執導的電影《好友》，該片曾於平遙國際電影展參展；2024年則參與創作多媒體藝術劇場《宇宙的儀軌》，並出演電影《電影夢遊》，演藝與藝術履歷相當豐厚。

陸叔遠退休後熱愛藝術與旅行，經常獨自前往歐洲遊學、參觀展覽，足跡遍及德國、法國、捷克及瑞典等地。由於過往多次獨自出遊都平安返港，因此親友起初並未特別擔心，未料此次竟突然失聯超過一周，讓家屬及好友憂心不已。

精華 FAQ

  • 他從7月3日起在波蘭超過1周音訊全無，最後現身於克拉科夫商場後便失去蹤跡，家屬與好友擔心安危，因此急忙發起尋人並通報相關單位。

  • 入境處表示已收到家屬書面求助，並啟動「協助在外香港居民小組」24小時專線機制，同時協助聯繫中國駐波蘭大使館，希望盡快掌握其下落。

  • 陸叔遠1946年出生，曾任TVB製片與導演，後轉戰廣告及電影界，並以《平安夜》獲第5屆香港電影金像獎最佳美術指導獎，近年仍持續參與影視與藝術創作。

香港 大使館 波蘭

上一則

承認行賄科大教授助收碩士生 香港6旬婦判囚20周

下一則

草帽當安全帽、螺栓鎖30%…銀川包蘭線讓巡查組連說六個「亂」

延伸閱讀

香港電影「管家婆」施南生病重 林青霞、張艾嘉奔醫院探望

香港電影「管家婆」施南生病重 林青霞、張艾嘉奔醫院探望
港片老戲骨 「御用惡女」梁珊81歲逝 去年才曝凍齡秘訣

港片老戲骨 「御用惡女」梁珊81歲逝 去年才曝凍齡秘訣
香港旅遊達人始祖、老戲骨「朱翁」94歲逝 曾幽默自謙跑龍套

香港旅遊達人始祖、老戲骨「朱翁」94歲逝 曾幽默自謙跑龍套
71歲王晶「笑看江湖」 1原因YT停更 2年來大膽揭港星八卦

71歲王晶「笑看江湖」 1原因YT停更 2年來大膽揭港星八卦

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
霍啟剛(右)7月2日迎來47歲生日，在社交平台曬出妻子郭晶晶(左)為他慶生的合照，並寫道：「時間飛逝 又大一年 感恩一路有妳」，大方放閃。（視頻截圖）

霍啟剛47歲生日 甜曬郭晶晶捧蛋糕合照 「感恩一路有妳」

2026-07-03 21:05

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現