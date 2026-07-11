港人暑遊 網站揭日本最熱門 大灣區性價比高受家長熱捧

暑假是港人出遊旺季，旅遊網站Trip.com 10日公布排行榜，熱門目的地前五名分別為日本、中國內地、台灣、南韓及泰國；圖為香港機場10日出行的旅客。（中通社）

暑假將至，又是港人出遊旺季。根據大型旅遊網站Trip.com 10日公布旗下Trip.Best排行榜的暑假數據，熱門目的地前五名分別為日本 、中國內地、台灣、南韓及泰國 。同時，粵港澳大灣區 的內地城市如珠海、廣州等的酒店及香港本地度假項目亦大受歡迎。不少家長認為，大灣區許多景點與活動性價比高。另為了吸引用戶，機構推出最新人工智能（AI）行程規畫工具「Trip.Planner」，助客人構思行程。

文匯報報導，在Trip.Best排行榜的暑假數據中，親子酒店瀏覽量最高，而家長在安排活動時有明確的偏好：一是「低規畫、全日玩」景點最受歡迎，主題樂園、動物園及大型遊樂中心占優，家長傾向選擇能讓孩子充分遊玩的一站式活動，減少行程規畫與多點移動；二是航班安排以子女作息為先，43%家長最重視全家能否同坐，38%考量性價比，另有28%特意選擇配合兒童作息的航班，避免紅眼或清晨時段；三是「玩水避暑」相關景點瀏覽量高居第一，泰國布吉、中國三亞、越南芽莊、印尼峇里島及菲律賓長灘島等海島勝地熱度領先。

Trip.com也發布最新家庭旅遊趨勢調查，成功訪問500名香港女性旅客，以了解家長在規畫和旅程中普遍面臨的考驗。在規畫階段方面，54%受訪者認為為子女規畫景點和活動最為耗時，48%指安排每日行程及收拾行李會構成壓力，35%覺得管理膳食與餐廳選擇很繁複。旅行期間，42%家長認為行程節奏與時間掌控是挑戰，36%受當地交通所困擾，另有36%則關注住宿合適度。

儘管規畫繁瑣，香港家長仍樂於花錢去享受高質素的旅遊體驗，Trip.com平台暑假出行數據顯示，近七成家庭旅客會選擇四星級至五星級酒店。他們最重視的細節順序是房間空間、親子友善設施如兒童泳池和遊樂場、鄰近兒童友善景點。

為加強網站吸引力，Trip.com推出AI行程規畫工具Trip.Planner，客人只需輸入目的地、旅行天數及旅遊風格，人工智能可即時生成流暢的每日行程，例如可推薦適合家庭入住的酒店與熱門親子景點，更可自動安排景點順序，考量景點營業時間、交通時間及建議停留時間，並在地圖界面清晰展示每日路線。系統會整合Trip.com平台上的航班、火車、住宿與景點資訊，提供即時價格與預訂狀態等資訊，旅客可同步預訂，無需切換多個網站。Trip.com又會在社交平台推出「點指Plan大Trip」主題活動，讓小朋友們化身「小導遊」，分享嚮往的旅遊目的地。

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，香港家長願意投資在高質素的旅遊體驗，但繁瑣的行程規畫往往在出發前已構成壓力，故Trip.Planner正是以創新科技為家長減輕負擔。