香港2婦搭小巴踩到腳 大打出手後掐頸、跪壓…釀成命案

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港仔華富邨兩名中年婦人搭小巴後因踩腳爭執，最終演變成致命衝突。

香港仔華富邨兩名中年婦人搭小巴後因踩腳爭執，最終演變成致命衝突。 重點二： 53歲死者疑被50歲女子在小巴站跪壓腹部、掐頸，送院後證實不治。

53歲死者疑被50歲女子在小巴站跪壓腹部、掐頸，送院後證實不治。 重點三：警方翌日拘捕疑兇並暫控謀殺罪，案件已於東區裁判法院提堂。

香港 仔華富邨發生命案。兩名中年婦人7日晚上乘專線小巴由香港仔中心往華富邨，她們同在華富邨下車，其中53歲女子不小心踩到另一名婦人的腳部，遭對方出腳踩踏還擊，結果互踩釀成在車廂推撞，兩人下車後在小巴站繼續糾纏，期間53歲女子倒地，被人跪壓腹部及雙手掐頸，之後不省人事，送院後證實不治，死因有待驗屍確定。警方其後拘捕折返現場的涉案50歲婦人，9日暫控一項謀殺罪。案件10日早上在東區裁判法院提堂。

大公、文匯報報導，女死者姓馮（53歲），居於華富（二）邨華生樓，女疑兇姓田（50歲）。據了解，女死者和疑兇並不認識。案情指，當晚約10時許，馮婦和田婦在香港仔中心一同排隊乘搭63A線專線小巴前往華富邨。當晚警方接獲一名男子報案，指華富邨華翠樓對出小巴站有兩名女子打鬥，衝鋒隊警員在晚上10時33分到場，發現一名53歲女子倒臥小巴站不省人事，警員即時為她施行急救，並召喚救護車將該女子送往瑪麗醫院搶救，惟延至晚上11時22分證實不治。

西區警區署理高級警司許康𠎀昨簡報案情指，警方根據報案人提供資料，於華翠樓附近一帶搜索，當晚10時42分尋獲一名涉案50歲女子並將其拘捕，當時該女子折返現場打算觀察一下情況。在警員警誡下，被捕女子承認曾與死者打鬥。警方其後翻查閉路電視片段，並尋獲目擊證人。

綜合案情顯示，兩人乘同一輛專線小巴往華富邨，途中分坐車廂的不同位置。當小巴抵達華翠樓小巴站時，兩人同時起身下車，死者不小心踩中疑兇腳部，被對方還擊踩踏腳部，兩人隨即在車廂發生推撞，下車後在小巴站行人路繼續糾纏。

根據閉路電視片段及目擊者口供，疑兇曾跪在死者腹部，並用雙手掐其頸部，最後死者不省人事，疑兇隨即離開現場。警方初步查看，發現死者身上有一些傷痕，包括頸部有瘀痕、臉及手部有抓痕，但死因仍有待法醫驗屍確定。