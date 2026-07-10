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香港華語片冠軍「破．地獄」 原班人馬拍新片 黃子華這麼說…

香港新聞組／香港10日電
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電影「破·地獄」海報。(取材自維基百科)
電影「破·地獄」海報。(取材自維基百科)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《破．地獄》票房創港華語片新高，原班人馬再合作。
  • 重點二：新片《一九七一》聚焦1971年一夫一妻制確立。
  • 重點三：黃子華、林嘉欣等加盟，演員陣容強勁受期待。

2024年的香港電影「破．地獄」，港澳累收逾1.7億港元（約2169萬美元），成為香港華語電影票房榜冠軍。電影公司8日正式公布導演陳茂賢執導新作暫名「一九七一」，聚焦1971年香港正式確立一夫一妻制的歷史轉折，以及時代變遷下的人性和情感交織。

明報報導，陳茂賢稱，「一九七一」是他編劇的全新故事，除「破．地獄」黃子華與許冠文演員班底外，還有影后林嘉欣、「權力遊戲」柏林影帝伊恩格雷（Iain Glen）、方中信、張繼聰、陳家樂和伍允龍加盟，陣容強勁。

據報導，「一九七一」日前舉行開鏡拜神儀式，英皇集團主席楊受成、陳茂賢與眾演員出席。陳茂賢表示：「「破．地獄」後，一直想拍一部以1950、1960年代為背景的電影，於是和團隊再努力從中發掘有趣的命題，直至想起『一夫一妻制』。在我們現代人眼中是理所當然的婚姻關係，但在1960年前還存在『大清律例』，容許男人三妻四妾。因此從納妾制度蛻變成現今的一夫一妻制的過程，是我創作故事的方向。」

報導稱，黃子華再跟陳茂賢合作，承認默契愈來愈好，笑言：「由「破．地獄」一般聽話，到今次完全聽話，因上次合作時大家意見略有不同，結果導演的想法帶來好好的效果，我同許冠文今次『完全投降』，相信導演的抉擇。」問到新片值得期待的地方？他大賣關子：「非常高興，今次做了一樣從影以來未曾嘗試過的事，非常滿足，也不妨多做。」

報導指出，林嘉欣為角色落足工夫，「導演要求演員表現英式英文，因角色在1960年代和擁有上流社會背景，又有一定學歷，要應付角色的獨有要求」。林嘉欣稱導演看得很仔細，考驗她即時反應，感覺好刺激，好大挑戰。她非常榮幸首次跟許冠文合作，跟黃子華相識十多年，首度合作拍戲。

衛詩雅與林嘉欣戲中同是大狀，關係亦師亦友，「今次我們第三度合作，我跟角色一樣十分尊敬林嘉欣，在片場私底下會交流演技」。

精華 FAQ

  • 《破．地獄》在港澳累收逾1.7億港元，票房表現遠超同類作品，因此登上香港華語電影票房榜冠軍，也帶動原班人馬再度合作拍新片。

  • 《一九七一》聚焦1971年香港正式確立一夫一妻制的歷史轉折，並透過制度變遷帶出當時社會背景下的人性、情感與家庭關係。

  • 黃子華形容與導演默契更好，今次與許冠文都「完全投降」相信導演；林嘉欣則表示角色要求高，要演英式英文，上流背景設定也帶來很大挑戰。

香港

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