香港理工大學退學內地生 涉用假學歷、成績表被警拘捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 理工大學一名22歲前學生懷疑使用虛假畢業證明書及兩份虛假的成績表，涉嫌「行使虛假文書」，8日被警方拘捕，案件交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

據了解，被捕人於2022年由內地來港，在理大修讀電力工程學位，由於表現欠佳，2025年5月被要求退學，至今年7月7日下午他返回理大，向職員提交一份畢業證明書及兩份成績表，職員經檢查後，發現該文件的日期錯誤，且沒有學校水印，成績紀錄也有誤，於是報案。理大回覆查詢表示，事件已交由警方調查，現階段不宜作出評論。

大公報去年12月曾報導，網上有人公然售賣假大學畢業證書，範圍涵蓋世界各地，包括香港各間大學。記者喬裝買家深入調查發現，相關大學畢業證書仿真度極高，從紙質到立體印章也可以模仿，一張仿真度極高的畢業證書，只需要提供買家的姓名及心儀學科，僅需七天就能完成製作假畢業證書，收費3800港元（約485美元）。記者又拿著畢業證書到大學內給應屆畢業生分辨，結果手持畢業證書的學生們，大部分都將假證誤以為真，報導引起社會關注。