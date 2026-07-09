我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

斥美最赤裸操作 霍啟剛：川普干預FIFA 讓世界盃失靈魂

香港新聞組／香港9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港立法會議員霍啟剛在港媒發表評論批評川普干預FIFA，美國政客讓世界盃失去尊嚴...
香港立法會議員霍啟剛在港媒發表評論批評川普干預FIFA，美國政客讓世界盃失去尊嚴。(中新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：霍啟剛批評川普致電FIFA干預球員停賽，屬最赤裸政治操作。
  • 重點二：他指美國把入境與國安政策帶入賽事，削弱世界盃開放精神。
  • 重點三：霍啟剛呼籲體育與政治分開，守住公平競技與國際體育精神。

香港立法會議員霍啟剛近日在港媒發表評論，2026年世界盃受到政治因素干擾，他並批評美國政客介入體育事務，導致賽事公平性與國際體育精神受到衝擊。霍啟剛認為，美國總統川普為了美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）因紅牌停賽，致電國際足協（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），是「以政治干預體育最赤裸的操作」，更直言「世界盃失去了最純粹的靈魂」。

霍啟剛在香港01撰文，體育應與政治分開，是國際體育界長期堅守的核心價值。他認為，若主辦國憑藉政治及經濟實力影響紀律制度或比賽規則，不僅破壞公平競技原則，也將削弱全球球迷對足球運動的信任，對國際體育秩序造成嚴重衝擊。

他指出，美國在本屆世界盃期間將國家安全與入境政策帶入賽事，包括部分參賽國球迷、裁判及足協官員入境受限，不同主辦國之間的入境標準也不一致，使部分球迷前往加拿大觀賽比赴美國更為容易，影響世界盃作為全球體育盛事的開放精神。

霍啟剛並以伊朗隊為例表示，在美方政策影響下，球隊須將訓練基地設於墨西哥邊境，比賽當天才能入境美國，賽後立即離境，無法在美停留休息。他認為，此類安排已影響球員備戰及公平競爭環境，也凸顯政治因素介入國際體育賽事。

霍啟剛表示，FIFA近年持續透過改革提升比賽公平性，例如推出十秒換人新制、強化反種族歧視措施，但若政治干預凌駕於競賽規則之上，將使相關努力失去意義。他呼籲國際社會共同維護體育的獨立性，拒絕政治操弄，讓體育回歸公平競技的本質。

展望2028年洛杉磯奧運，霍啟剛表示，希望能夠真正摒棄政治干擾的雜音，秉持奧林匹克格言「更快、更高、更強——更團結」的初心。讓體育回歸體育，讓賽場重回純潔與公平，我們才能向世界繼續堅定地說好體育大同的故事，守護人類社會用百年時間建立起來的體育精神與文明底線。

精華 FAQ

  • 他認為川普為美國隊前鋒巴洛根停賽而直接致電FIFA主席，屬於以政治力量干預體育的最赤裸操作，會損害賽事公平與國際體育精神。

  • 他指出美方把國安與入境政策帶入賽事，令部分球迷、裁判及足協官員受限，且各主辦國標準不一，連伊朗隊備戰與住宿安排也受影響。

  • 他呼籲國際社會共同維護體育獨立性，拒絕政治操弄，讓世界盃與奧運回到公平競技本質，並希望2028年洛杉磯奧運能真正摒棄政治雜音。

川普 香港 世界盃

上一則

美媒：中擬允頂尖AI公司 限量採購Nvidia H200晶片

下一則

國泰客機驚魂 東歐上空一度失聯9分鐘 北約戰機急升空

延伸閱讀

世界盃／質疑川普關說 歐洲議員怒批FIFA 要求徹查英凡提諾

世界盃／質疑川普關說 歐洲議員怒批FIFA 要求徹查英凡提諾
川普介入世界盃成先例 英政界籲FIFA別雙標 自家後衛也要比照辦理

川普介入世界盃成先例 英政界籲FIFA別雙標 自家後衛也要比照辦理
川普認了致電FIFA重審紅牌：我沒有要求結果

川普認了致電FIFA重審紅牌：我沒有要求結果
世界盃／川普1通電話 美國隊前鋒免禁賽 引爆比利時怒火

世界盃／川普1通電話 美國隊前鋒免禁賽 引爆比利時怒火

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%