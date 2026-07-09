斥美最赤裸操作 霍啟剛：川普干預FIFA 讓世界盃失靈魂

香港立法會議員霍啟剛在港媒發表評論批評川普干預FIFA，美國政客讓世界盃失去尊嚴。(中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 霍啟剛批評川普致電FIFA干預球員停賽，屬最赤裸政治操作。

霍啟剛批評川普致電FIFA干預球員停賽，屬最赤裸政治操作。 重點二： 他指美國把入境與國安政策帶入賽事，削弱世界盃開放精神。

他指美國把入境與國安政策帶入賽事，削弱世界盃開放精神。 重點三：霍啟剛呼籲體育與政治分開，守住公平競技與國際體育精神。

香港 立法會議員霍啟剛近日在港媒發表評論，2026年世界盃 受到政治因素干擾，他並批評美國政客介入體育事務，導致賽事公平性與國際體育精神受到衝擊。霍啟剛認為，美國總統川普 為了美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）因紅牌停賽，致電國際足協（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），是「以政治干預體育最赤裸的操作」，更直言「世界盃失去了最純粹的靈魂」。

霍啟剛在香港01撰文，體育應與政治分開，是國際體育界長期堅守的核心價值。他認為，若主辦國憑藉政治及經濟實力影響紀律制度或比賽規則，不僅破壞公平競技原則，也將削弱全球球迷對足球運動的信任，對國際體育秩序造成嚴重衝擊。

他指出，美國在本屆世界盃期間將國家安全與入境政策帶入賽事，包括部分參賽國球迷、裁判及足協官員入境受限，不同主辦國之間的入境標準也不一致，使部分球迷前往加拿大觀賽比赴美國更為容易，影響世界盃作為全球體育盛事的開放精神。

霍啟剛並以伊朗隊為例表示，在美方政策影響下，球隊須將訓練基地設於墨西哥邊境，比賽當天才能入境美國，賽後立即離境，無法在美停留休息。他認為，此類安排已影響球員備戰及公平競爭環境，也凸顯政治因素介入國際體育賽事。

霍啟剛表示，FIFA近年持續透過改革提升比賽公平性，例如推出十秒換人新制、強化反種族歧視措施，但若政治干預凌駕於競賽規則之上，將使相關努力失去意義。他呼籲國際社會共同維護體育的獨立性，拒絕政治操弄，讓體育回歸公平競技的本質。

展望2028年洛杉磯奧運，霍啟剛表示，希望能夠真正摒棄政治干擾的雜音，秉持奧林匹克格言「更快、更高、更強——更團結」的初心。讓體育回歸體育，讓賽場重回純潔與公平，我們才能向世界繼續堅定地說好體育大同的故事，守護人類社會用百年時間建立起來的體育精神與文明底線。