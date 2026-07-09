國際龍舟聯合會總部暌違35年重返香港 明年將辦世界賽

國際龍舟聯合會暌違35年再度落戶香港，設立全新全球總部；圖為「永明香港國際龍舟邀請賽」日前在香港維多利亞港尖東海濱上演，外國選手在比賽中奮力划槳。(中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國際龍舟聯合會總部從倫敦遷回香港，35年後重返發源地。

國際龍舟聯合會總部從倫敦遷回香港，35年後重返發源地。 重點二： 明年香港將舉辦世界龍舟錦標賽，預料吸引逾5000名選手。

明年香港將舉辦世界龍舟錦標賽，預料吸引逾5000名選手。 重點三：國龍聯看重香港制度、稅制與體育樞紐優勢，並將本地招聘。

香港 投資推廣署8日宣布，國際龍舟聯合會（國龍聯，International Dragon Boat Federation）位於香港的全新全球總部正式啟用，總部從倫敦遷到香港，預定明年在港舉辦世界龍舟錦標賽，這是國龍聯35年後重返其發源地，再度落戶香港發展。

網上資料顯示，國龍聯在全球擁有約80個成員屬會，龍聯是國際性龍舟體育組織，由多個國家及地區的代表於1991年在港成立，當中包括中國大陸、香港、台灣、澳洲、英國、印尼 、義大利、馬來西亞、菲律賓、新加坡 和美國等。

大公報報導，國龍聯世界龍舟錦標賽將於明年重臨香港，是自1997年以來香港首次舉辦該項盛事，預計將吸引全球各地逾5000名運動員參與，為香港帶來可觀的經濟、旅遊及體育效益。

香港投資推廣署表示，國龍聯將其總部由倫敦遷回香港，並設立全球營運基地，以配合政府於2025年施政報告提出，致力將香港打造成世界級體育樞紐的政策方針。國龍聯選擇以香港為全球總部，主要基於歷史淵源及實際營商優勢等考量。香港具備簡易的公司註冊程序、具競爭力的營運成本、簡單低稅制、健全的法律框架、完善的政府支援政策，並擁有作為現代龍舟運動發源地的獨特地位，為國龍聯提供優良的營商環境發展。

投資推廣署助理署長劉智元表示，香港擁有蓬勃的體育經濟、世界頂尖的基礎設施，以及聯通中國內地與國際市場的獨特優勢，其所構建的生態圈可令全球體育組織受惠於香港的友善營商環境及穩健制度的同時，亦能開拓新的發展機遇。

據報導，國龍聯主席Claudio Schermi表示，落戶香港，既是重返發源地，亦標誌著國龍聯迎來全新篇章。他指出：「國龍聯35年前於香港成立，重返香港猶如將龍舟帶回家。為展現我們在香港長期發展的承諾，我們將在本地招聘全職員工，善用香港專業人才拓展龍舟運動的全球影響力，並吸引更廣泛的國際社群參與此運動。」他強調，龍舟運動植根於深厚的中國傳統，國龍聯將致力成為一個開放、包容且具國際化管治職能的角色。

國龍聯在全球擁有約80個成員屬會，其重新落戶香港之舉，鞏固香港作為這項傳統運動的全球樞紐地位，亦標誌著國龍聯為爭取龍舟運動躋身奧運項目此長遠目標踏出重要一步。

中國香港龍舟總會是自「加強香港在亞洲和國際體育組織影響力先導計畫」推出以來，首個將所屬國際體育聯會落戶香港的體育總會。先導計畫在今年4月由文化體育及旅遊局推出，提供財政誘因吸引亞洲和國際體育組織總部或區域總部落戶香港，以加強體育總會的國際話語權和影響力。

報導稱，教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，龍舟是中國傳統文化，在香港根深蒂固，現時在全球均有龍舟運動。雷雄德認為，國龍聯重返香港，有利龍舟運動普及化與推廣，香港可以「以龍會友」，亦有助推動文旅產業發展。