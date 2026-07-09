國泰客機驚魂 東歐上空一度失聯9分鐘 北約戰機急升空

國泰航空飛倫敦的班機，在東歐羅馬尼亞上空一度失聯。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國泰CX257客機飛經羅馬尼亞上空時，曾與管制部門短暫失聯9分鐘。

國泰CX257客機飛經羅馬尼亞上空時，曾與管制部門短暫失聯9分鐘。 重點二： 匈牙利依北約快速反應機制派出戰機升空，對客機進行目視確認。

匈牙利依北約快速反應機制派出戰機升空，對客機進行目視確認。 重點三：國泰稱航班安全無虞，通訊已恢復，相關調查仍在進行中。

國泰航空公司一架由香港 飛往英國倫敦的客機日前在東歐羅馬尼亞上空上一度失聯，意外觸發北約 快速反應機制，匈牙利空軍隨即派出戰機升空進行目視確認，客機隨後聯絡控制塔，戰機也返回基地。國泰航空一度失聯9分鐘，引發外界關注，國泰稱當日曾與途經的航空交通管制部門經歷短暫通訊中斷。

據香港無線電視台報導，根據匈牙利國防部長羅穆盧斯（Romulusz Ruszin-Szendi）在臉書透露，該客機當日下午約1時42分進入羅馬尼亞空域時，一度未能與民航管制部門建立聯繫，引發警戒程序。事件發生後，鄰近羅馬尼亞的匈牙利依照北約快速反應機制，於下午1時51分派遣待命戰機升空，前往匈牙利邊境附近空域，對涉事客機進行目視識別與確認。

報導表示，翻查當日航班紀錄，涉事的是國泰CX257航班，最多可載334名乘客，4日上午由香港起飛，最後準時抵達倫敦。

報導引述民航機師說，飛機每經過不同地區，必須與當地航空管制員溝通，確保飛行安全，但偶爾會與地面失聯。

報導又引述香港專業飛行協會主席張敬龍說，在歐洲，飛機一旦失聯，航空管制員會先嘗試聯絡附近飛機代為呼叫，緊急頻道以數據訊息與客機溝通，若仍然沒有回應，就會按程序派戰機升空觀察。他說，戰機升空的目的不是攔截或攻擊，而是要識別飛機身分，其次是識別、確認機組是否能觀察到空中管制員在呼喚。

據指出，若證實機師疏忽，軍方可以向航空公司追究責任和追討出勤費用。

另據明報報導，國泰航空回覆查詢時證實事件涉及7月4日由香港前往倫敦希斯路的CX257航班，稱當日曾與途經的航空交通管制部門經歷短暫通訊中斷，有關當局按國際公認處理程序，安排攔截程序。航機通訊其時亦恢復正常，並繼續按原定計畫前往目的地。

國泰指出，航班一直沿用經批准的航道運作，其間航機或所有機上人員的安全均無受到任何影響，機組人員當時立即通報有關事件，有關調查仍在進行中。