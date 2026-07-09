國泰客機驚魂 東歐上空一度失聯9分鐘 北約戰機急升空
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國泰航空公司一架由香港飛往英國倫敦的客機日前在東歐羅馬尼亞上空上一度失聯，意外觸發北約快速反應機制，匈牙利空軍隨即派出戰機升空進行目視確認，客機隨後聯絡控制塔，戰機也返回基地。國泰航空一度失聯9分鐘，引發外界關注，國泰稱當日曾與途經的航空交通管制部門經歷短暫通訊中斷。
據香港無線電視台報導，根據匈牙利國防部長羅穆盧斯（Romulusz Ruszin-Szendi）在臉書透露，該客機當日下午約1時42分進入羅馬尼亞空域時，一度未能與民航管制部門建立聯繫，引發警戒程序。事件發生後，鄰近羅馬尼亞的匈牙利依照北約快速反應機制，於下午1時51分派遣待命戰機升空，前往匈牙利邊境附近空域，對涉事客機進行目視識別與確認。
報導表示，翻查當日航班紀錄，涉事的是國泰CX257航班，最多可載334名乘客，4日上午由香港起飛，最後準時抵達倫敦。
報導引述民航機師說，飛機每經過不同地區，必須與當地航空管制員溝通，確保飛行安全，但偶爾會與地面失聯。
報導又引述香港專業飛行協會主席張敬龍說，在歐洲，飛機一旦失聯，航空管制員會先嘗試聯絡附近飛機代為呼叫，緊急頻道以數據訊息與客機溝通，若仍然沒有回應，就會按程序派戰機升空觀察。他說，戰機升空的目的不是攔截或攻擊，而是要識別飛機身分，其次是識別、確認機組是否能觀察到空中管制員在呼喚。
據指出，若證實機師疏忽，軍方可以向航空公司追究責任和追討出勤費用。
另據明報報導，國泰航空回覆查詢時證實事件涉及7月4日由香港前往倫敦希斯路的CX257航班，稱當日曾與途經的航空交通管制部門經歷短暫通訊中斷，有關當局按國際公認處理程序，安排攔截程序。航機通訊其時亦恢復正常，並繼續按原定計畫前往目的地。
國泰指出，航班一直沿用經批准的航道運作，其間航機或所有機上人員的安全均無受到任何影響，機組人員當時立即通報有關事件，有關調查仍在進行中。
因為CX257在羅馬尼亞空域一度未能與民航管制建立聯繫，觸發警戒程序。匈牙利依北約快速反應機制派戰機升空，主要是進行目視識別與確認，並非攔截或攻擊。 報導指出，客機約在下午1時42分進入羅馬尼亞空域後失聯，匈牙利則在下午1時51分派遣待命戰機升空。整個過程約9分鐘，之後客機通訊恢復。 國泰證實事件涉及7月4日由香港飛往倫敦希斯路的CX257，稱當日曾與途經的航空交通管制部門短暫通訊中斷，但航機安全未受影響，機組已即時通報，調查仍在進行。
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因為CX257在羅馬尼亞空域一度未能與民航管制建立聯繫，觸發警戒程序。匈牙利依北約快速反應機制派戰機升空，主要是進行目視識別與確認，並非攔截或攻擊。
報導指出，客機約在下午1時42分進入羅馬尼亞空域後失聯，匈牙利則在下午1時51分派遣待命戰機升空。整個過程約9分鐘，之後客機通訊恢復。
國泰證實事件涉及7月4日由香港飛往倫敦希斯路的CX257，稱當日曾與途經的航空交通管制部門短暫通訊中斷，但航機安全未受影響，機組已即時通報，調查仍在進行。
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