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香港旅遊達人始祖、老戲骨「朱翁」94歲逝 見證電視業半世紀變遷

香港新聞組／香港9日電
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香港知名主持人朱維德7月7日安詳離世，享壽94歲，他也是無線電視（TVB）開台首...
香港知名主持人朱維德7月7日安詳離世，享壽94歲，他也是無線電視（TVB）開台首批員工之一，見證香港電視業半世紀變遷。（取材自「朱翁同行」官方臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港旅遊節目始祖朱維德7日安詳離世，享壽94歲。
  • 重點二：朱翁曾任教並加入TVB，主持多個文化旅遊節目半世紀。
  • 重點三：其妻透露他患認知障礙近4年，晚年入住護理安老院。

香港第一代旅遊節目主持人、人稱「朱翁」的資深藝人朱維德於7月7日安詳離世，享壽94歲。他生前曾多次在受訪時幽默自謙，笑稱自己根本不會演戲，在電視台拍劇時其實都只是「臨時演員（廣東話：茄喱啡）」跑龍套，大多都是客串演出。「朱翁」過世消息傳出後，震驚香港娛樂圈，海內外影迷紛紛在社群平台留言悼念。

綜合大公報、明報等港媒報導，朱維德一生橫跨教育、演藝、旅遊及歷史研究多個領域，更是無線電視（TVB）開台首批員工之一，見證香港電視業半世紀變遷。其官方社交平台專頁「朱翁同行」發布聲明證實死訊：「我們懷著極其沉重的心情向各位宣布，資深演藝及傳媒人、香港歷史文化研究者及旅行家朱維德先生（朱翁），於2026年7月7日安詳離世。我們敬愛的朱翁，走完了他精采的一生，與我們告別。」聲明中亦回顧了朱維德的一生，形容他不僅是出色的主持人與演員，更是帶領大眾認識香港歷史文化與掌故知識的先驅者。

朱維德1931年生於廣州，1950年來港，畢業於葛量洪師範學院（後稱葛量洪教育學院），曾任教於長洲官立中學及渣華道官立小學，教授中文及音樂。他熱愛四處探索，一次途經赤柱監獄，為求入內參觀竟自薦演講，因而結識當時在懲教署任教育官的著名演員鮑漢琳。鮑氏正籌備麗的映聲節目《香港典故》，見朱維德對本地掌故瞭如指掌，遂邀其加盟，自此展開逾半世紀的演藝生涯。

朱維德於1960年代中期獲引薦加入電視台，後轉投無線電視（TVB），是該台開台首批員工之一，見證香港電視業半世紀變遷。他主持過多個文化及旅遊節目，包括1979年播出、介紹內地風土人情的《大江南北》，亦是第一代《體育世界》節目主持，其字正腔圓、中氣十足的語調，令觀眾留下深刻印象。他生前曾表示，拍劇對他而言大多是客串演出，反而主持旅遊節目才是最真實的自己，因為節目中「去的是真實的地方、看的是真的風景、享受的是真的體驗」，展現出他對大自然與文史考察的由衷熱愛。

除了主持工作外，朱維德亦參演多部電視劇，包括《奪命真夫》、《名媛望族》，最後一套參演劇集為《牛下女高音》，並曾於2014年獲TVB頒發專業演員大獎，表揚其多年貢獻。

報導指出，朱維德近年健康狀況逐漸惡化。2023年網上曾一度傳出他的死訊，其妻子Hazel當時否認消息，但證實丈夫已患上認知障礙症，需入住護理安老院。據悉，他近四年因認知障礙症入住安老院，身體狀況持續轉差，最近半年開始認不出人，甚至連妻子也無法辨認。

朱太Hazel向媒體表示，對丈夫突然離世難掩傷痛。她憶述7日上午如常前往安老院探望朱維德並餵他用膳，其間朱翁突然對她笑得開懷，這個久違的畫面令她大感愕然，但下一秒朱翁便已入睡，其後再無反應。談及丈夫生前遺願，朱太表示他並無特別遺願，身後事已在處理中，將以簡單形式舉行。家屬透過官方聲明表示，希望能安靜處理相關事宜，並感謝各界關心與體諒。

香港知名主持人朱維德一生橫跨教育、演藝、旅遊及歷史研究多個領域，曾說主持旅遊節目...
香港知名主持人朱維德一生橫跨教育、演藝、旅遊及歷史研究多個領域，曾說主持旅遊節目才是最真實的自己。（取材自「朱翁同行」官方臉書）

精華 FAQ

  • 港媒報導，香港第一代旅遊節目主持、資深藝人朱維德於7日安詳離世，享壽94歲。消息由「朱翁同行」社交平台公布，形容他走完精彩一生。

  • 朱維德曾任教後加入電視台，長期主持文化與旅遊節目，包括《大江南北》及《體育世界》。他字正腔圓、熟悉本地掌故，成為一代觀眾熟悉的旅遊達人。

  • 朱太表示，朱翁近4年因認知障礙症入住護老院，近半年已開始認不得人，甚至連她也認不出。丈夫身後事將以簡單形式處理，目前安排已在進行中。

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