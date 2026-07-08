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港78歲鋼琴教師 猥褻16歲女學生罪成 准保釋出席妻葬禮

香港新聞組╱香港8日電
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78歲鋼琴男教師涉於2025年在商場一間琴行非禮16歲女學生， 罪成押後8.11...
78歲鋼琴男教師涉於2025年在商場一間琴行非禮16歲女學生， 罪成押後8.11判刑，准保釋出席妻子喪禮。(取材自維基百科)

香港一名78歲資深鋼琴教師吳立衛，被控於課堂上猥褻侵犯一名16歲女學生。案件於7月7日在九龍城裁判法院裁決，裁判官莫子聰裁定被告罪名成立。由於被告妻子在審訊期間病逝，法庭出於人道尊重，批准被告以2萬港元保釋以出席亡妻葬禮，判刑押後至8月11日，期間將索取其精神及心理報告。

綜合香港01、明報報導，案件發生於2025年3月30日九龍灣淘大商場一間琴行，當時被告正為受害人X上課，期間多次觸碰X的身體，包括摸大腿、雙腳，並藉詞按摩將手伸入上衣觸碰鎖骨。X更指控，被告曾強行抓住她的手放到其下體長達一分鐘，並用下體撞擊其背部。

此外，被告得知X來自單親家庭後，曾傳訊息要求X私下稱呼他為「Daddy」，並詢問其月經情況。

被告辯稱推膝蓋是為了糾正坐姿，反指是X用大腿夾住他的手，並聲稱自己左手活動受限。

然而，裁判官莫子聰逐一駁回其辯詞。莫官指出，事發琴房的視線大程度被牆壁阻擋，不接納被告因擔心聲譽而糾正坐姿的說法；通訊紀錄亦顯示被告曾主動提出送鋼琴、關心私事，與其聲稱疏遠X的說法不符。法庭更留意到被告在庭上多次以左手拉高衣袖，當場戳破其左手殘疾的謊言，裁定其供詞完全不可信。

控方隨後透露，被告過往有三項案底，且本案是在另一宗案件的緩刑期間再次犯案。辯方求情時提到，被告即將79歲且有視力問題，其相伴逾50年的妻子於6月13日因病去世，對被告打擊甚大，需參加亡妻葬禮，因而申請押後判刑，批准被告以2萬元保釋外候判。

法官最終批准押後，但要求被告在判刑前須每日到警署報到，並不得離開香港。

精華 FAQ

  • 他被指在九龍灣琴行課堂上，多次觸碰16歲女學生身體，並作出進一步性接觸。九龍城裁判法院於7月7日裁定他罪名成立。

  • 因其妻在審訊期間病逝，法庭基於人道及尊重家屬安排，准他以二萬元保釋外出。條件包括每日到警署報到，並且不得離開香港。

  • 裁判官逐一駁回其說法，認為現場環境與通訊紀錄均不支持其辯解，且其供詞不可信。判刑前法庭會索取精神及心理報告，再於8月11日處理。

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