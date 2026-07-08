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助力人幣國際化 港推人民幣黃金期貨 強化離岸樞紐地位

記者黃雅慧╱綜合報導
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全新的「港金結算系統」7日正式試營運，香港考慮建立新的人民幣黃金期貨合約，該舉措...
全新的「港金結算系統」7日正式試營運，香港考慮建立新的人民幣黃金期貨合約，該舉措或將進一步助力人民幣國際化。(路透)

香港行政長官李家超7日在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇宣布，香港黃金中央清算及結算系統即日開始試營運。另外，香港考慮建立新的人民幣黃金期貨合約，也將在交易和結算引入新的黃金報價代號「HAU」。該舉措或將進一步助力人民幣國際化。

綜合信報、香港電台報導，李家超表示，首批黃金存入及首次交易結算已經完成，參與者包括多家銀行及銀行客戶，涵蓋礦業公司、精煉商、珠寶商及其他投資者。這項里程碑的達成，離不開國家的支持，以及港府、上海黃金交易所，和11家金融機構共同組成中央結算有限公司董事會的通力合作。

李家超指出，在充滿地緣政治危機與經濟不確定的世界中，黃金正成為流動性與風險管理的重要支柱之一。香港黃金中央結算系統的推出，為打造全面的黃金交易生態系統奠定了堅實基礎，並將惠及全球尋求安全資產的投資者和機構資本。

李家超說，香港交易所已優化美元黃金期貨合約，香港亦正研究開發全新的人民幣黃金期貨合約，並由上海黃金交易所提供交割支持。另外，香港當局與彭博合作，為在香港交易及結算的黃金推出名為「HAU」的黃金價格報價行情，將確保全球市場參與者能即時獲取香港的黃金價格。

李家超強調，目標是在香港構建一個高度成熟的黃金交易市場，包括在未來幾年內顯著加強香港的黃金倉儲及相關設施。特區政府亦正考慮為在香港進行黃金交易及結算的合資格機構，提供稅務優惠。

人民銀行行長潘功勝在同論壇致辭時表示，支持並積極參與香港黃金市場發展規畫，包括與香港建立黃金清算與結算系統，實現港滬黃金交易和交割的聯通，支持推出更多以人民幣計價結算的大宗產品期貨和現貨產品，支持港交所深化與倫敦金屬交易所（LME）等境外交易所合作，拉入人民幣因素。

滙控行政總裁艾橋智表示，滙豐按香港黃金報價「HAU」完成逾6筆交易，7日結算。集團亦與精煉商、珠寶商等不同客戶進行交易。他認為今次是一個重大進展，有助改善流動性及增加交易，在做市商角色方面，集團將增強融資能力，在全球範圍內提供逾1000億美元黃金貸款。

香港財政司長陳茂波表示，系統開展試營運是發展香港黃金交易基礎設施重要一步，配合一系列推動實體交割、發展投資產品、衍生產品及風險管理工具、提供稅務惠，以及深化與內地黃金市場互聯互通的措施。

香港行政長官李家超7日宣布，香港黃金中央清算及結算系統即日開始試營運。(路透)
香港行政長官李家超7日宣布，香港黃金中央清算及結算系統即日開始試營運。(路透)

精華 FAQ

  • 香港正式試營運黃金中央清算及結算系統，並考慮推出人民幣黃金期貨合約，同時引入HAU黃金報價代號，目標是提升交易效率、完善基礎設施與市場深度。

  • 人民銀行行長表示，將支持香港建立黃金清算與結算系統，促進港滬黃金交易與交割聯通，並支持更多人民幣計價的大宗商品期貨和現貨產品發展。

  • HAU能讓全球市場即時掌握香港黃金價格，提升透明度與流動性；人民幣黃金期貨則有助擴大人民幣在商品定價與結算中的使用，進一步推動國際化。

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