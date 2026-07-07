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香港今年第4間 佐敦28年老牌酒店「偉晴軒」熄燈

香港新聞組╱香港7日電
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有網民發文指位於佐敦的老牌酒店「偉晴軒」，已於6月底結業。(取材自Google ...
有網民發文指位於佐敦的老牌酒店「偉晴軒」，已於6月底結業。(取材自Google Map)

香港餐飲及零售業結業潮持續，這股寒冬進一步蔓延至酒店業。近日有網友發文指出，位於佐敦老牌酒店、有28年營運歷史的「偉晴軒」（West Inn），已經於6月底結束營運，這也是香港今年內第四間宣布結業的酒店。

綜合香港01等媒體報導，根據社群平台專頁「佐敦‧油麻地人和事」發布的照片顯示，位於佐敦偉晴街的偉晴軒目前已經拉下鐵門，並在大門外張貼了結業告示，確認酒店已於6月30日終止營業，對顧客長久以來的支持表達謝意。此外，酒店官方網站看似正常運作，但瀏覽各大知名旅遊預訂網站時，系統均顯示客房全數「售罄」或「沒有符合條件的房間」，目前已無法預訂住宿。

據報導，偉晴軒於1998年開業，至今已營運28年。該酒店樓高20層，擁有95間客房及19間特色套房，主打商務與觀光客群。由於地理位置優越，鄰近高鐵香港西九龍站、港鐵柯士甸站、海港城及中港客運碼頭，周邊交通四通八達，過去一直是許多旅客的熱門住宿選擇。

翻查資料，這是香港今年內第四間停運的本地酒店。在此之前，已有多間為人熟知的本地酒店先後宣布結束營運或易手，當中包括位於葵涌的悅品酒店‧荃灣、油麻地的Casa Hotel以及九龍城的富豪東方酒店。據了解，這幾間酒店在易主後，均計畫重新改作為學生宿舍。

精華 FAQ

  • 根據社群平台照片及門外告示，偉晴軒已於6月30日終止營業，酒店亦拉下鐵門，外界確認其正式結業，並向長期支持的顧客致謝。

  • 偉晴軒於1998年開業，至今營運28年，樓高20層，設有95間客房及19間特色套房，主要服務商務及觀光旅客。

  • 在偉晴軒之前，香港今年已有悅品酒店‧荃灣、Casa Hotel及富豪東方酒店先後停運或易手，部分據悉將改作學生宿舍。

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