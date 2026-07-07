香港逾半教會防治性騷擾不足 調查揭66%未參與培訓
香港基督教協進會性別公義事工最新研究指出，香港教會防治性騷擾政策雖較過去進步，但落實情況仍不足。調查發現，逾半受訪堂會未設立防治性騷擾政策，或不清楚是否已有相關制度；即使設有政策，也有過半堂會從未啟用，另有66%受訪堂會從未參與相關培訓。
明報報導，香港基督教協進會執行幹事曹曉彤表示，該會自2013年起推動教會防治性暴力工作，並於2015年及2018年進行研究。本次調查透過問卷及深度訪談，收到73份有效回覆，涵蓋多個宗派及獨立堂會。
研究顯示，有制定相關政策的堂會中，76%是在2018年後設立，主要受到社會關注及教會醜聞影響，而非主動改革。研究團隊檢視全港1154間教會網站後發現，僅7.3%公開防治性騷擾政策。
報告亦記錄至少69名性暴力受害者經歷，其中七成為女性、三成為男性，部分受害者事發時僅13至15歲。研究指出，不少受害者與加害者相識多年，加害者利用信任關係及身分權力，逐步模糊界線，形成長期性誘騙。
曹曉彤指出，教會重視權威與和諧，有時可能令旁觀者沉默，使受害者難以求助。她促請教會制定具體政策、提供定期培訓，提升對權力關係及身體自主的認識。
中大文化及宗教研究系客座副教授黃慧貞表示，教會內關懷行為與身體界線有時難以區分，應透過教育讓各方在接觸前取得同意，建立互相尊重的文化。
調查顯示，香港教會整體落實仍不足，逾半受訪堂會未設政策或不清楚是否有制度；即使已有政策，過半也從未啟用，顯示防治措施多停留在紙面。 研究指出，66%受訪堂會從未參與防治性騷擾培訓，反映不少教會缺乏實務知識與應對能力，也說明制度推動未能同步落實到前線同工與信徒。 研究指受害者與加害者常相識多年，加害者利用身分權力與信任逐步越界；加上教會重視權威與和諧，旁觀者易沉默，令受害者更難求助。
精華 FAQ
調查顯示，香港教會整體落實仍不足，逾半受訪堂會未設政策或不清楚是否有制度；即使已有政策，過半也從未啟用，顯示防治措施多停留在紙面。
研究指出，66%受訪堂會從未參與防治性騷擾培訓，反映不少教會缺乏實務知識與應對能力，也說明制度推動未能同步落實到前線同工與信徒。
研究指受害者與加害者常相識多年，加害者利用身分權力與信任逐步越界；加上教會重視權威與和諧，旁觀者易沉默，令受害者更難求助。
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