香港逾半教會防治性騷擾不足 調查揭66%未參與培訓

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 基督教協進會性別公義事工最新研究指出，香港教會防治性騷擾 政策雖較過去進步，但落實情況仍不足。調查發現，逾半受訪堂會未設立防治性騷擾政策，或不清楚是否已有相關制度；即使設有政策，也有過半堂會從未啟用，另有66%受訪堂會從未參與相關培訓。

明報報導，香港基督教協進會執行幹事曹曉彤表示，該會自2013年起推動教會防治性暴力工作，並於2015年及2018年進行研究。本次調查透過問卷及深度訪談，收到73份有效回覆，涵蓋多個宗派及獨立堂會。

研究顯示，有制定相關政策的堂會中，76%是在2018年後設立，主要受到社會關注及教會醜聞影響，而非主動改革。研究團隊檢視全港1154間教會網站後發現，僅7.3%公開防治性騷擾政策。

報告亦記錄至少69名性暴力受害者經歷，其中七成為女性、三成為男性，部分受害者事發時僅13至15歲。研究指出，不少受害者與加害者相識多年，加害者利用信任關係及身分權力，逐步模糊界線，形成長期性誘騙。

曹曉彤指出，教會重視權威與和諧，有時可能令旁觀者沉默，使受害者難以求助。她促請教會制定具體政策、提供定期培訓，提升對權力關係及身體自主的認識。

中大文化及宗教研究系客座副教授黃慧貞表示，教會內關懷行為與身體界線有時難以區分，應透過教育讓各方在接觸前取得同意，建立互相尊重的文化。