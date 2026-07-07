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黑幫壟斷香港東九建築地盤飯盒生意 年營業額150萬美元

香港新聞組╱香港7日電
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香港黑幫壟斷東九地盤飯盒生意，警方表示涉案無牌飯盒製造工場衛生欠佳，器具簡陋，食...
香港黑幫壟斷東九地盤飯盒生意，警方表示涉案無牌飯盒製造工場衛生欠佳，器具簡陋，食材來源不明。(取材自香港警方)

香港警方偵破黑幫壟斷東九龍建築地盤飯盒生意案件。有組織罪案及三合會調查科（O記）經過約4個月臥底調查，揭發一個具三合會背景的犯罪集團，以暴力、恐嚇及勒索等手段控制地盤飯盒市場，更在西貢設立無牌食品製造工場，每日供應約800個飯盒，月營業額約100萬元(港幣，下同，約12.8萬美元)。警方3日及4日展開收網行動，共拘捕125人，其中9人涉及飯盒集團，其餘116人則涉及非法賭博活動。

文匯報報導，香港警方表示，近年東九龍多項公私營建築工程相繼展開，地盤工人對外賣飯盒需求大增，吸引黑幫企圖壟斷市場。涉案集團由四名骨幹成員組成，採取「一條龍」模式經營，從製作、運送到販售飯盒全由集團操控。

調查發現，集團在西貢搭建鐵皮屋作為無牌食品製造工場，由主腦女友管理，聘請工人在設備簡陋、衛生欠佳的環境處理來源不明食材，再運送至東九龍多個建築地盤外販售。為阻止其他業者進場，集團成員會巡查地盤，一旦發現陌生飯盒商，即以滋擾、刑事毀壞及恐嚇等方式驅趕，甚至要求繳交「保護費」。

警方今年3月派出5名探員喬裝飯盒供應商，在秀茂坪一處大型住宅地盤外試圖擺攤，隨即遭集團成員恐嚇及破壞攤位物品。集團主腦更開口索取一次性7萬元「入線費」，以及每月3000元「陀地費」，作為進場經營條件。

警方估算，該集團每日售出約800個、每盒售價50港元的飯盒，每年營業額接近1200萬元(約153.6萬美元)。調查亦發現，集團自2023年至2026年間，涉嫌透過銀行帳戶清洗約6400萬元犯罪所得。

警方3日趁主腦向喬裝探員收取「陀地費」時將其拘捕，罪名包括自稱三合會成員、勒索、刑事恐嚇、刑事毀壞及洗黑錢。其後聯同食環署突擊搜查4個無牌飯盒攤檔及西貢無牌食品工場，再拘捕多名涉案男女，並檢獲兩輛派飯貨車、約5萬元現金及5只總值約120萬元名表。

警方4日同時搗破集團操控的4個非法賭場，再拘捕116人，檢獲約50萬元現金及約170萬元賭博工具。警方強調，將持續打擊黑社會透過暴力壟斷民生行業及經營非法活動牟利，維護市場公平及社會秩序。

精華 FAQ

  • 警方指集團以暴力、恐嚇、刑事毀壞及勒索手段排擠同行，並要求新進場商戶支付入線費與陀地費，藉此控制東九龍多個建築地盤的飯盒供應。

  • 集團在西貢設無牌食品工場，由骨幹及其女友管理，從製作到配送一條龍經營，每日約售800個飯盒，估算每年營業額接近1200萬港元。

  • 警方兩日行動共拘捕125人，其中9人涉飯盒集團，其餘116人涉非法賭博；並查出集團自2023年至2026年間疑洗黑錢約6400萬港元。

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