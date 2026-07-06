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北上求診成風 香港牙科病人流失嚴重 業界倡錯位發展

香港新聞組／香港6日電
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港人北上接受醫療服務漸成趨勢，媒體近日走訪兩地醫療機構發現，深圳口岸醫院港人絡繹不絕，香港多間私家診所卻求診者不多。業界表示，疫情後香港私家醫療整體求診人數減少兩至三成，當中牙科服務流失最為嚴重，求診人次跌幅高達五成至六成。

大公報報導，面對北上求醫趨勢，業界及議員均指出，粵港兩地醫療無需惡性競爭，未來應走錯位發展、資源互補路線，各司其職服務港人的不同就醫需求。

媒體實地走訪深圳羅湖口岸的愛康健口腔醫院，平日下午候診區已有十多名港人輪候，職員表示顧客幾乎全是港人，周末更爆滿。福田區香港大學深圳醫院門診收費處的15個窗口中，5個是「香港長者醫療券專用窗口」，現場約200多人中，三成是香港居民。醫院設有往來福田口岸的專線巴士，車程僅20分鐘。

與深圳醫院的熱鬧形成鮮明對比，媒體早前走訪港島、九龍及新界逾十間私家診所，發現大部分診所於下午時段求診者不多，部分無需輪候即可就診。東區及觀塘區的多間診所，下午幾乎無人候診，有診所的職員表示「可直接到場看醫生」。深水埗區雖有診所仍需預約等候超過一小時，但整體人流已大不如前。

香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢表示，疫情後香港私家醫療整體求診人數減少兩至三成，當中牙科服務流失最嚴重，求診人次跌幅高達五至六成。鄰近深圳的粉嶺一帶，私家醫療機構受基礎檢查類病人流失衝擊最顯著；九龍、港島等市區影響相對輕微。

有私家診所醫生透露，近年診所求診人數確實減少，原因很多，包括整體經濟環境欠佳；部分市民對患小病的觀念改變，認為輕微病痛可自行買成藥紓緩症狀，不願就醫；越來越多人跨境就醫，特別是鄰近深圳的新界北區，不少港人直接過關就醫；長者就診人數逐年遞減，中年、小童患者也持續縮減。有部分「單頭」醫生開設的診所生意慘淡，加上部分病人「朝三暮四」（常轉換醫生），有診所撐不住要結業。

精華 FAQ

  • 深圳羅湖口岸的愛康健口腔醫院及福田區香港大學深圳醫院都見大量港人輪候，部分窗口更專為香港長者醫療券而設，反映港人跨境求醫需求持續上升。

  • 業界估計疫情後香港私家醫療整體求診減少兩至三成，其中牙科跌幅最嚴重，求診人次下跌約五至六成，鄰近深圳的新界北區受影響尤其明顯。

  • 業界及議員認為毋須惡性競爭，粵港醫療可走錯位發展與資源互補路線，香港可專注不同醫療需求，深圳則提供更多便捷與價格較低的跨境服務。

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