北上求診成風 香港牙科病人流失嚴重 業界倡錯位發展

港人北上接受醫療服務漸成趨勢，媒體近日走訪兩地醫療機構發現，深圳口岸醫院港人絡繹不絕，香港 多間私家診所卻求診者不多。業界表示，疫情 後香港私家醫療整體求診人數減少兩至三成，當中牙科服務流失最為嚴重，求診人次跌幅高達五成至六成。

大公報報導，面對北上求醫趨勢，業界及議員均指出，粵港兩地醫療無需惡性競爭，未來應走錯位發展、資源互補路線，各司其職服務港人的不同就醫需求。

媒體實地走訪深圳羅湖口岸的愛康健口腔醫院，平日下午候診區已有十多名港人輪候，職員表示顧客幾乎全是港人，周末更爆滿。福田區香港大學深圳醫院門診收費處的15個窗口中，5個是「香港長者醫療券專用窗口」，現場約200多人中，三成是香港居民。醫院設有往來福田口岸的專線巴士，車程僅20分鐘。

與深圳醫院的熱鬧形成鮮明對比，媒體早前走訪港島、九龍及新界逾十間私家診所，發現大部分診所於下午時段求診者不多，部分無需輪候即可就診。東區及觀塘區的多間診所，下午幾乎無人候診，有診所的職員表示「可直接到場看醫生」。深水埗區雖有診所仍需預約等候超過一小時，但整體人流已大不如前。

香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢表示，疫情後香港私家醫療整體求診人數減少兩至三成，當中牙科服務流失最嚴重，求診人次跌幅高達五至六成。鄰近深圳的粉嶺一帶，私家醫療機構受基礎檢查類病人流失衝擊最顯著；九龍、港島等市區影響相對輕微。

有私家診所醫生透露，近年診所求診人數確實減少，原因很多，包括整體經濟環境欠佳；部分市民對患小病的觀念改變，認為輕微病痛可自行買成藥紓緩症狀，不願就醫；越來越多人跨境就醫，特別是鄰近深圳的新界北區，不少港人直接過關就醫；長者就診人數逐年遞減，中年、小童患者也持續縮減。有部分「單頭」醫生開設的診所生意慘淡，加上部分病人「朝三暮四」（常轉換醫生），有診所撐不住要結業。