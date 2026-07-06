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「雙非」男嬰腦癱案 香港醫師被判專業失當除牌9月

香港新聞組／香港6日電
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香港醫務委員會轄下研訊小組就2009年「雙非」男嬰腦癱案進行的紀律研訊，5日裁定涉事醫生薛守智專業失當，判處除牌9個月，不設緩刑。男嬰的父母認為裁決合理公正，形容苦等16年，終於等到公義，認為懲處恰當，暫時釋懷，將會研究透過民事法律程序追討責任。

大公報報導，港府回應表示，尊重研訊小組裁決，強調研訊過程的完結有助釐清事件真相，避免過去長期等候研訊對醫患雙方帶來的壓力。關於改革醫委會申訴機制的《2026年醫生註冊條例草案》，將於8日在立法會進行首讀。

黎志堅夫婦於2009年由深圳來港，在浸會醫院生下兒子黎遠建。黎遠建出生三天後，出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。夫婦二人於2010年10月向醫委會正式投訴，薛守智被指控未能於男嬰凌晨出現首次「新生兒癲癇」發作後，立即做必要檢查，構成專業失當。醫委會去年決定同意永久擱置研訊，但港府介入後，於今年4月重啟研訊。

研訊小組主席鄧惠瓊5日宣讀裁決時表示，專業失當屬於嚴重指控，研訊小組接納夜更護士何潔霞的供辭，不接納薛守智的供辭版本。何潔霞於事發當日即2009年12月22日凌晨4時20分，致電薛守智，顯示她對嬰兒情況有擔憂，若何只因嬰兒濁奶而致電薛守智是不合理行為，無理由相信何對薛有隱瞞。

薛守智曾供稱，護士沒告知他，男嬰曾於凌晨抽搐，他根據臨床症狀診斷男嬰為「濁奶」。但薛於事發8天後與家屬會面時，兩度表示知悉黎遠建抽筋。鄧惠瓊引述專家證人兒科醫生蘇景桓指，診斷新生嬰兒抽筋並非容易，薛應於接到護士來電後，立即返回醫院診斷嬰兒情況。研訊小組指出薛未能就新生兒癲癇進行必要檢查，行為低於香港醫生標準，裁定專業失當罪成立。

辯方代表大律師石善明於求情時稱，薛守智行醫31年紀錄良好，過往16年沒被投訴，重犯機會非常低，希望獲輕判。

鄧惠瓊稱，薛守智對黎遠建情況責無旁貸，他的供詞顯示他沒有誠信，他在聆訊過程未有悔意，故決定判處他於醫生名冊除名9個月，不設緩刑。

黎氏夫婦表示，停牌9個月的懲處恰當，但不能換回兒子的健康，「我們期望即將進行的醫委會改革，可以更公正地處理醫生失當投訴，以保護公眾。」

精華 FAQ

  • 研訊小組裁定薛守智專業失當，判處從醫生名冊除牌九個月，且不設緩刑。小組認為其處理新生兒抽搐情況未達香港醫生應有標準。

  • 小組接納護士供辭，認為他接獲電話後應立即返院檢查。其未對新生兒癲癇作必要診斷，且供詞與後來向家屬所述不一致。

  • 父母認為懲處恰當，苦等十六年終見公義，並打算研究民事追討；港府則表示尊重裁決，並稱改革申訴機制有助釐清真相。

香港 港府

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