天宮首台港產「天韻相機」安裝 最快9月常規運行 監測地球碳排

相機由黎家盈（右前）和兩位載荷專家安裝。（視頻截圖）

香港 回歸29周年之際，中國大陸空間站內也完成一件大事──香港首位航天員黎家盈與神23兩位隊友朱楊柱和張志遠協同合力，完成香港首個空間站科研載荷「天韻相機」的組裝測試及出艙安裝任務，實現港人首次在太空操作港產科研裝置的重要突破，最快9月可常規運作。

大公報報導，這台由香港科技大學牽頭研製的溫室氣體探測儀「天韻相機」，就像敏銳的「太空慧眼」，將精準監測全球中低緯度重點區域的二氧化碳與甲烷濃度，有望為全球溫室氣體溯源與生態環境研究提供珍貴太空觀測數據。

中國載人航天工程公布的「天宮TV」記錄了上周神舟23號乘組的太空工作和生活。時值香港回歸紀念日，空間站也充滿「港味」。黎家盈在紀念日當天從空間站發回祝福視頻，並展示了香港特區區旗。此外，首個港產空間站科研載荷「天韻相機」，也完成在軌組裝測試和出艙安裝。

「天宮TV」顯示，「天韻相機」艙內工作由黎家盈主力完成，她認真檢查載荷並展開測試，隨後天韻相機完成出艙安裝。香港科技大學太空科學與技術研究院院長、「天韻相機」項目負責人蘇慧此前表示，由香港航天員操縱香港牽頭研製的科學載荷，這是一個具有里程碑意義的重大事件。

蘇慧介紹，「天韻相機」能從距地約400公里的太空軌道，對全球溫室氣體排放源進行高精度成像，精準定位排放位置並量化排放強度。從對溫室氣體的測量精度來看，全球大氣二氧化碳平均碳濃度大約是420ppm，但其中的波動可大可小，天韻相機做到了0.5%～1%的精度。從空間分辨率角度看，目前在軌衛星的探測空間分辨率通常為1公里或者10多公里，「天韻相機」做到了100米，可以捕捉到具體的排放源。

「天韻相機」項目由香港科技大學團隊主導，聯合內地多家頂尖科研院所協同攻關，歷時兩年完成全部研發與集成工作，堪稱是香港與內地科研力量深度融合、協同創新的典範成果。

「天宮TV」還公布了「天韻相機」太空出艙的畫面。據了解，空間站載荷出艙是指利用空間站的貨物氣閘艙及機械臂系統，將科學實驗裝置等有效載荷從艙內自動轉移至艙外暴露平台或釋放至軌道的過程，這個過程無需航天員穿著航天服出艙，實現了「無人化」高效作業。

香港科技大學5月13日宣布，由跨學科團隊牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度探測儀「天韻相機」已完成組裝，將成為香港首項登上天宮太空站、參與國家科學任務的科研載荷。圖為「天韻相機」載荷模型。（中通社）

由科大牽頭研製的「天韻相機」已成功安裝在中國「天宮」太空站外指定載荷掛點位置，正式投入運作，香港首位載荷專家黎家盈協助安裝。（視頻截圖）