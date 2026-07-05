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香港毒販拒警攔檢 連撞警車在內8車終就擒

香港新聞組／香港5日電
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警方4日下午4時57分左右，在香港仔華富道近瀑布灣欲截停一輛可疑白色私家車，但該車加速駛走，與警方展開追截，該車沿香港仔隧道等地，一直狂飆至銅鑼灣黃泥涌峽天橋至堅拿道天橋一帶終被警方截停。

香港01報導，據了解，可疑車撞到8架車輛，包括一輛的士、一輛貨車、5輛私家車及一輛警車。據了解，事件造成一名姓謝（42歲）的士女乘客頸部受輕傷，她被送往律敦治醫院治理。

警方其後成功在天橋上截獲涉案私家車及拘捕該名姓龔的男司機（35歲），並在他身上檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及氯胺酮，毒品總市值約1萬7000港元（約2171.6美元）。經初步調查，肇事男子涉嫌狂亂駕駛及販運危險藥物被捕，現正被扣留調查。

網上片段可見，當時有多名警員在天橋上，有警員高呼：「停車！停車！」惟涉案白色可疑私家車未有理會，撞開一輛物流貨車後駛走，情況十分緊張。

運輸署宣布，因突發事件，堅拿道天橋（往海底隧道方向）近禮頓道的全線、黃泥涌峽天橋（來回方向）近禮頓道的部份行車線以及（往海底隧道方向）近香港仔隧道管道出口的全線，一度需要暫時封閉，現已解封。

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