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香港35+案出獄 前民主黨副主席尹兆堅：期待人生下階段

香港新聞組／香港5日電
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前民主黨立法會前議員尹兆堅因35+等案判囚，4日出獄的他明顯比入獄前清減。（取材...
前民主黨立法會前議員尹兆堅因35+等案判囚，4日出獄的他明顯比入獄前清減。（取材自臉書）

2020年香港立法會選舉民主派「35+」初選，案件45人遭判違反港區國安法的「串謀顛覆國家政權罪」，刑期4年2個月到10年不等。現年57歲的前香港民主黨副主席尹兆堅於4日服刑期滿獲釋，至今同案累計有21人出獄。

綜合香港01等港媒報導，民主派「35+」初選案中，47人被控違反港區國安法下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，早前於西九龍裁判法院判刑，刑期從4年2個月到10年不等。尹兆堅被裁定屬「積極參加者」，被判4年8個月，於赤柱監獄服刑，4日服刑期滿。

4日上午5時許，2輛屬於警方的7人車駛入赤柱監獄，其間有至少10名警員在監獄門外一帶戒備。隨後這2輛7人車於5時45分左右離開監獄。報導稱，尹兆堅在警方陪同下，乘坐其中一輛車離開監獄。

尹兆堅4日上午約9時30分在臉書上傳近照，可見比入獄前清減不少。他發文表示，「跟家人和朋友吃早餐中，久違了的團聚。我所有任期已經完成，多謝大家這些年來的支持和關心。期待展開人生下一階段」。

他4日出獄後與家人朋友到酒樓飲茶食早餐，面帶微笑的他形容是「久違了的團聚」，感謝各界關心。

尹兆堅曾4度當選葵青區議員，本為街工成員的他於2009年加入民主黨，2014年出任該黨副主席，2016年首次代表民主黨當選新界西立法會議員。2021年他在還押期間辭任區議員。

尹兆堅於2020年被捕，同案47人被判港區國安法串謀顛覆國家政權罪成，包括認罪的尹兆堅，他被裁定屬「積極參加者」，判囚4年8個月。該案還押期間，身兼前支聯會常委的他因參與2020年維園六四集會被控「參與未經批准集結罪」，又因2018至2020年間4宗立法會衝突被控「妨礙立法會人員」等罪，兩案均罪成。

精華 FAQ

  • 他涉及香港民主派35+初選案，被裁定串謀顛覆國家政權罪成，屬積極參加者，判囚四年八個月，於4日服刑期滿後獲釋。

  • 尹兆堅先在臉書貼出近照，稱已和家人朋友共進早餐，感謝各界支持，之後再與親友到酒樓飲茶，形容是久違了的團聚。

  • 他曾四度當選葵青區議員，2009年加入民主黨，2014年任副主席，2016年首次當選立法會議員，並在2021年還押期間辭去區議員職務。

香港 民主黨 港區國安法

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