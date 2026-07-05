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香港宏福苑19日開業主大會 議程未見業主聯署要求事項

香港新聞組／香港5日電
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宏福苑19日召開法團特別業主大會，共安排四個會議場地。圖為災後的大埔宏福苑。（中...
宏福苑19日召開法團特別業主大會，共安排四個會議場地。圖為災後的大埔宏福苑。（中通社）

香港大埔宏福苑業主立案法團的委任管理人合安管理有限公司4日宣布，將於19日召開法團特別業主大會，以廣播形式在大埔社區中心、啟德社區會堂、華貴社區會堂及天暉路社區會堂4個地點同步舉行。大會議程有8項，包括宏志閣情況、屋苑保險跟進，以及與宏業、鴻毅之間的合約跟進等。

綜合大公報、明報報導，據通告，特別業主大會有8項議程，但早前247戶業主聯署要求召開業主大會，要求討論公開8幢樓宇完整勘查報告、宏福苑後續處理方案等，皆未見納入19日業主大會議程。合安在通告稱，大會議程項目按涉及業主共同權益的事務，以及與屋苑公用部分的控制、管理及行政事宜等決定。

此外，有宏福苑業主認為，分4地舉行增加與合安討論的難度，促合安提供可容納全部業主的場地，並承諾派代表親身出席回應業主提問。宏泰閣業主莫小姐說，今次業主大會安排如同「交功課」，合安既然已聯絡到社區會堂舉行大會，即說明已找過各區民政事務處，她認為在港府協助下，找容納千人的場地應不難，例如伊利沙伯體育館、大埔李福林體育館等。

莫說，業主分散4個社區會堂出席大會，間接增加與合安討論的難度，亦難保所有場地均有合安代表真人出席。她批評此舉敷衍了事，合安態度是「你要我開我就開」。她促請合安至少先安排一個「完整」場地，並承諾派代表親身出席回應業主提問。

民政事務總署表示，多場地同步舉行會議，業主無需長途跋涉，屬便民安排。立法會議員鄧家彪表示，分設會場屬兼顧程序公平與便利居民的「雙贏方案」，又認為合安在回應業主訴求上已作最大努力。

業主大會將於19日上午11時在4個場地舉辦，合安發出的通告表示，由於各個場地可容納人數有限，業主可按優次選擇3個場地，大會將根據業主選擇的偏好及各場地的容納人數作分配安排；如報名人數超出場地上限，將以抽籤方式編配業主的與會地點。

現時住在啟德過渡性房屋「啟福居」的宏盛閣居民清姐說，有幾位曾經的宏福苑街坊也同住在「啟福居」，會一起提前申請，到時前往位於啟德的場地參與會議。她說，現在已慢慢適應新的社區生活，交通便利，無需返回大埔開會，對長者來說十分便捷。

香港 宏福苑

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