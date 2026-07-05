南寧艦、衡陽艦訪香港 開放參觀首日登艦人龍長500米

解放軍海軍南寧艦、衡陽艦編隊4日在駐港部隊昂船洲軍營開放市民參觀， 圖為民眾冒雨排隊等候參觀海軍艦艇編隊。（中新社）

中共解放軍 導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊，4日起一連兩天在昂船洲軍營向已預約報名的公眾開放參觀。儘管天文台一度發出黃色暴雨警告信號，天氣時而陽光照耀，時而風雨交加，但參觀人潮不絕，午間登艦人龍長達約500米。岸上的各項體驗攤位人頭湧湧，還有頻密的快閃文藝活動。藝人鍾鎮濤快閃現身與官兵及市民合「明天會更好」，並帶領全場高呼「一起加油」。

解放軍海軍南寧艦、衡陽艦編隊4日在駐港部隊昂船洲軍營開放市民參觀，有市民穿上海軍主題上衣，貼國旗貼紙，小朋友背迷彩背包，契合軍營主題。（中通社）

綜合大公報、明報報導，昂船洲軍營由早上8時30分起開放予已預約的公眾人士參觀。4日早不少市民步入營區後，未及走近南寧艦停泊位置，便已難掩雀躍心情，紛紛舉起手機、相機拍照，其後又頻頻以軍艦為背景留影。

中午12時許，解放軍駐港部隊軍樂團以整齊隊列步操至衡陽艦旁，軍樂鏗鏘，吸引全場目光。軍樂團指揮於一曲奏畢後，主動轉身面向圍觀市民，親切詢問「有沒有什麼想聽的」，並即場按市民所點曲目接連演奏兩首樂曲，活潑互動的演出形式令現場氣氛更熱烈，市民報以陣陣掌聲。

張先生說這次是首次入軍營，對軍營及軍艦內情況很好奇，現場看戰艦比想像中更大，對艦上魚雷發射系統印象深刻。軍營4日亦設槍械體驗、海軍設備體驗攤位。張與兒子一同體驗真槍，透露官兵會講解保險開關、拉槍栓等基本操作，包括步槍和手槍，他稱比想像中更重。

在參觀市民行列中，一抹抹「國旗紅」十分耀眼，一名舉著國旗的小朋友說，4日未等鬧鐘響起便自己爬起床準備出門，其母邱女士則指見到軍艦「太幸福」，受訪期間多次激動落淚，寄語年輕一代要守護香港 、守護國家。

解放軍海軍南寧艦、衡陽艦編隊4日在駐港部隊昂船洲軍營開放市民參觀。（新華社）

邱女士透露2019年黑暴期間，當時年幼子女曾目睹街頭混亂，更險些受傷，慶幸國家果斷出手，令香港重回正軌，如今更有國安法保障子女可在安穩環境成長。

邱女士近3年每有軍艦開放參觀都會爭取參觀，從海南艦到山東艦，再到今次南寧艦，從不錯過。她認為，軍艦來港不但可讓市民感受國家發展實力，更可讓全世界知道「我們的國家強大了，我們香港是被國家保護的，中國是好令人驕傲的！」