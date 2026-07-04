直播世界盃 大膽引入蘭桂坊管理 百年蓮香樓生意飆增3成

香港老字號茶樓蓮香樓在上環德輔道中的東寧大廈新店開業，新團隊引入蘭桂坊夜場管理模式，世界盃賽事期間成功吸引本地老中青市民與外籍旅客光顧。（中新社）

香港 餐飲業面臨市場挑戰之際，百年老字號茶樓「蓮香樓」卸下歷史包袱，遷至上環開設新店。新團隊大膽引入蘭桂坊夜場的管理模式，並斥資添置超大屏幕及購買全年體育節目播放版權。在世界盃 賽事期間，該店創下幾乎每天早市皆客滿的紀錄，成功吸引本地老中青市民與外籍旅客光顧，成為賽事中的市場贏家。

綜合大公報、文匯報報導，「蓮香樓」在疫情 結束後曾一度徘徊在生死邊緣，歷經多次易手仍未能起死回生。直到2024年，由擁有20多年蘭桂坊夜場經營背景的團隊接手經營權，才令品牌脫胎換骨。蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢指出，新團隊從2024年起便持續實踐創新元素，重新包裝品牌、改善過往在服務與管理上的不足，並隨後在尖沙咀諾士佛臺酒吧街開設分店，開創24小時茶樓的先河。

為了配合轉型，上環總店進行大膽的硬件升級，耗資20多萬港元(約2萬5000多美元)打造一面長達9米的巨型高清LED大屏幕牆，並每年投入10萬港元(約1萬2700美元)購買全年體育台的轉播權。

在世界盃商戰中，許多酒吧及餐飲同業事前並不看好，認為清晨或凌晨的賽事與香港市民的作息習慣相悖，投資昂貴的體育賽事播放權並不具備經濟效益。然而，蓮香樓團隊採取逆向思考，考慮到香港市民原本就有喝早茶當早餐的習慣，因而推出「邊吃點心邊看球賽，看完直接上班」的捆綁模式。

這項策略成功打破了傳統中式餐飲的經營框架，將原本屬於餐飲淡季的清晨時段，轉化為新的業績增長點。王智賢透露，世界盃期間蓮香樓的整體生意額增長了二至三成。尤其在遇到傳統熱門強隊的賽事時，二樓大廳更是全場爆滿，甚至有不同國家的球迷特地致電預訂座位。

這面大屏幕平日除了播放賽事吸引顧客，場地還對外租借作為婚禮、公司或私人派對等用途。此外，該店也曾成功舉辦「Canton Pop懷舊廣東金曲派對」及「點心Rave Party」，相關的場地租借與活動收入，至今已為團隊收回超過一半的硬件投資成本。

新模式不僅吸引本地消費者，也匯聚了國際面孔。一對在港生活兩年、熱愛傳統飲茶文化的夫婦日前專程前來觀賽。丈夫Francisco身為哥倫比亞人，當天特地帶墨西哥籍的太太來到上環店，一邊吃點心一邊觀看哥倫比亞對剛果民主共和國的小組賽直播。Francisco表示，在百年茶樓一邊吃點心一邊看世界盃是非常新奇的體驗，為傳統賦予了新的生命力。他認為此處多了特別的環境與額外體驗，未來會考慮經常光顧。