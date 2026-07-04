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香港2026授勳 知名家族第三代紛上榜 歌手鄺美雲也入列

香港新聞組／香港4日電
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港府公布2026年度授勳名單，霍英東家族第三代成員霍啟山（圖）和歌手鄺美雲，都獲...
港府公布2026年度授勳名單，霍英東家族第三代成員霍啟山（圖）和歌手鄺美雲，都獲頒授銅紫荊星章。（新華社）

港府7月1日公布2026年度授勳名單及太平紳士委任名單，多名來自香港知名家族的成員榜上有名備受關注。其中，霍英東家族第三代成員霍啟山、何鴻燊家族第三代成員何猷啟同獲頒銅紫荊星章；恒基地產創辦人李兆基家族成員徐子淇則獲委任為非官守太平紳士。此外，歌手鄺美雲近年來持續參與香港及內地公益慈善工作，並投入社會服務，亦獲頒授銅紫荊星章。

港府公布2026年度授勳名單，霍英東家族第三代成員霍啟山和歌手鄺美雲（圖），都獲...
港府公布2026年度授勳名單，霍英東家族第三代成員霍啟山和歌手鄺美雲（圖），都獲頒授銅紫荊星章。（中新社）

綜合港媒報導，香港授勳制度主要分為五個等級，由高至低依序為大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、銅紫荊星章及榮譽勳章。港府公布授勳名單，其中40人獲頒銅紫荊星章，包括立法會議員陳祖恒、足總主席霍啟山、人大代表鄺美雲、Now TV新聞及財經資訊主管陳鐵彪、人大前委員長栗戰書女兒、建銀國際董事長栗潛心，以及律師會會長湯文龍和前體育專員和全運辦主任楊德強等。

報導指出，根據港府公布的授勳理由，43歲的霍啟山獲頒銅紫荊星章，是表彰他多年來服務國家現代化建設，積極推動香港與粵港澳大灣區城市融合發展。此外，他現任中國香港足球總會主席，近年持續推動香港足球發展，並促進香港足球與國際體育機構合作，因此獲政府肯定。

霍啟山是霍英東家族第三代成員，也是家族第二位獲頒銅紫荊星章的第三代。其兄霍啟剛於2025年首次獲頒銅紫荊星章。霍家歷來已有多位成員獲政府授勳，其中霍英東於1997年獲授大紫荊勳章，霍震霆則於2023年獲授大紫荊勳章，顯示霍家多年來在香港公共事務及體育等領域持續獲政府表揚。

同樣獲頒銅紫荊星章的何猷啟，是已故澳門企業家何鴻燊三房兒子。港府表示，何猷啟多年來積極參與慈善及社區服務，尤其在擔任東華三院相關職務期間，對公益事務作出貢獻，因此獲頒銅紫荊星章。

除了授勳名單，港府同日公布新一屆太平紳士委任名單。今年共有65人獲委任太平紳士，包括44名非官守太平紳士及21名官守太平紳士。其中，徐子淇獲委任為非官守太平紳士，受到外界關注。

徐子淇曾為演藝人士，2006年與李兆基幼子李家誠結婚後逐漸淡出演藝圈，近年則持續參與慈善及公益活動，並活躍於社會服務領域。此次獲委任太平紳士，亦反映其在相關公共服務方面獲得政府認可。

李兆基家族過去亦有多名成員曾獲港府授勳。李兆基本人及長子李家傑均曾獲授大紫荊勳章；李家誠則早已獲委任太平紳士，並曾獲頒金紫荊星章。此次徐子淇獲委任太平紳士，使家族再添一項政府榮譽。

精華 FAQ

  • 最受關注的是霍英東家族第三代霍啟山、何鴻燊家族第三代何猷啟，以及李兆基家族成員徐子淇。他們分別獲授銅紫荊星章或委任太平紳士，反映家族在社會及公益領域的影響力。

  • 港府表彰他多年服務國家現代化建設，並推動香港與粵港澳大灣區城市融合發展；同時，他任足總主席期間致力推動香港足球發展，促進與國際體育機構合作。

  • 徐子淇獲委任為非官守太平紳士，代表她在慈善、公益與社會服務上的表現獲政府認可。加上李兆基本人、李家傑與李家誠先前已有榮譽，令李兆基家族再添一項官方肯定。

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