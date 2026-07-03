霍啟剛47歲生日 甜曬郭晶晶捧蛋糕合照 「感恩一路有妳」

霍啟剛(右)7月2日迎來47歲生日，在社交平台曬出妻子郭晶晶(左)為他慶生的合照，並寫道：「時間飛逝 又大一年 感恩一路有妳」，大方放閃。（視頻截圖）

香港 知名政商界人士霍啟剛日前迎來47歲生日。他在個人社交平台分享了太太郭晶晶為他慶祝生日的合照，並感性寫道：「時間飛逝，又大一年，感恩一路有妳。」向大眾展現夫妻二人的恩愛之情。

綜合香港01等媒體報導，在霍啟剛分享的影片中，他身穿運動服沿著灣仔海濱長廊跑步，並幽默地表示：「

Have to work hard after a little indulgence...（稍微放縱之後必須努力了）。」影片結尾，他公開了與郭晶晶的親密合照，兩人共同手捧著生日蛋糕，神情洋溢著幸福。據了解，霍啟剛與郭晶晶結婚多年，始終保持樸素且親民的生活作風，日前一家五口更共同前往廣西旅行，享受家庭天倫之樂。

回顧這段豪門與體壇傳奇的姻緣，兩人於2004年9月結下不解之緣。當時雅典奧運 會中國國家隊金牌運動員代表團訪問香港，並出席官方舉辦的歡迎晚宴。作為國家隊金牌選手的「跳水皇后」郭晶晶亦隨團訪港。

霍啟剛與郭晶晶曾在接受訪問時，透露了當年首次碰面的細節。霍啟剛在晚宴上，曾先後兩次主動走到郭晶晶身邊要求合照，這個舉動讓郭晶晶感到十分疑惑。郭晶晶回憶道：「第一次見面時，他拿著簽名來找我拍照。但他拍了兩次，我記得非常清楚。於是我問他：『你剛才不是已經拍過一次了嗎？』他回答說：『剛才我是幫別人拍的，拿不到照片；這一次拍的，我自己才可以拿到照片。』」郭晶晶表示，因為這個特別的舉動，再加上後來無論自己去到哪裡，霍啟剛都會出現，讓她對這個人留下了深刻的印象。

霍啟剛對此曾笑言，追求的過程正如俗話說的「死纏爛打」。他解釋，當年國家隊運動員實行嚴格的封閉式管理，外界一般人非常難以接近。即使在北京，郭晶晶也未必有機會外出，更不用說來到香港。

不過，霍啟剛並未因此放棄。隨後郭晶晶獲邀出席首屆在上海舉辦的一級方程式賽車（F1）活動，霍啟剛得知消息後，立刻抓住機會飛往上海與她見面，積極製造相處的機會，最終用誠意一步步打動了郭晶晶的芳心。

霍啟剛與郭晶晶自2004年邂逅後展開低調交往，2012年11月8日，兩人正式在香港註冊結婚，婚後育有一子兩女，一家五口的生活動態依終受到外界大眾的祝福與關注。