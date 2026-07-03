香港去年管理資產總值5.38兆美元創高 淨資金流入飆升193%

香港證監會2日發布的「2025年資產及財富管理活動調查」顯示，香港管理資產總值按年升20%，至42.2萬億港元，創歷史新高，較2021年高位的35.5萬億港元多19%，反映香港資產及財管業務加速增長。（中通社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港去年管理資產總值升至42.2兆元，創歷史新高。

香港去年管理資產總值升至42.2兆元，創歷史新高。 重點二： 淨資金流入飆升193%至2.1兆元，連續第三年增長。

淨資金流入飆升193%至2.1兆元，連續第三年增長。 重點三：非香港資金占比達63%，顯示香港吸引全球資本。

香港 證監會2日發布的「2025年資產及財富管理活動調查」顯示，香港資產及財富管理業去年管理資產總值按年急升20%至42.2兆元（港元，下同，約5.38兆美元），突破2021年紀錄，創歷史新高；淨資金流入更飆升193%至2.1兆元（約2677.8億美元），連續第三年上升。

大公報報導，財政司司長陳茂波指出，在全球地緣政治複雜多變的形勢下，香港作為「資金安全港」和「機遇匯聚點」的雙重優勢愈見突出。在國家「十五五」規畫下，會繼續發揮好香港國際化的獨特優勢，積極強化「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，推動中國機遇與國際資本的高效對接，進一步鞏固提升香港國際資產及財富管理中心的地位。

各大業務板塊全面報捷。資產管理及基金顧問業務的管理資產按年升19%至31兆元；私人銀行及私人財富管理業務更大增24%至12.9兆元。證監會認可基金同樣表現強勁，資產淨值上升38%至2.3兆元，升勢延續至2026年，截至5月底再升13%至2.6兆元。

香港資產及財富管理業的吸引力，建基於其高度國際化與多元化的資金來源。截至2025年底，源自非香港投資者的資產占管理總值63%，海外投資者占比達54%，反映香港並非依賴單一市場。

在全球地緣政治複雜多變、歐美監管趨嚴的背景下，香港能逆勢吸金，背後有三大結構性優勢。首先，香港是「一國兩制」下獨一無二的「資金安全港」，資金、人員、資訊自由流動，普通法體系穩健，加上特區政府穩定可預期的經濟政策，為國際投資者提供高度確定性。其次，香港是國際資本配置中國機遇的「最佳接入點」，國家在人工智能、綠色能源、生物醫藥等前沿領域的創新集群，吸引全球長期資本透過香港的互聯互通機制布局內地。第三，香港自身定位已從「超級聯繫人」升級為「超級增值人」，不僅是資金通道，更提供全球資產配置、風險管理、人民幣服務等增值能力。

事實上，香港資產管理人在全球資產配置及投資組合多元化方面展現卓越能力。2025年，香港資產管理人將其管理資產的56%投資於內地及香港以外的市場，當中大部分配置於北美洲及歐洲。

債券投資的管理資產連續第二年錄得雙位數升幅。過去五年，非股票投資的比率上升7個百分點至58%，進一步鞏固香港作為全球固定收益及貨幣樞紐的地位。