南寧艦、衡陽艦訪港5天 市民夾岸打卡 解放軍艦艇11度造訪

在香港回歸祖國29周年之際，由中國人民解放軍海軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊，攜艦載直升機、陸戰隊員，於7月2日上午抵達香港，開啟為期5天的系列開放參觀和文化交流活動；圖為香港青少年代表登上南寧艦參觀。（中通社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南寧艦與衡陽艦訪港五天，開放港人參觀但名額有限。

南寧艦與衡陽艦訪港五天，開放港人參觀但名額有限。 重點二： 兩艦進入維港停靠昂船洲軍營，沿岸民眾揮旗熱烈迎接。

兩艦進入維港停靠昂船洲軍營，沿岸民眾揮旗熱烈迎接。 重點三：這次為共軍艦艇第11次訪港，學生與軍迷踴躍登艦打卡。

共軍 南寧艦與衡陽艦2日抵香港 訪問5天，期間將會開放給港人參觀，但人數有限；根據資料，這是共軍艦艇第11次訪港。兩艘軍艦早上8時左右進入維多利亞港，停靠在共軍在港的昂船洲軍營；兩艦所到之處，吸引大批市民在維港兩岸揮舞手上的五星紅旗和香港特區區旗迎接。

根據網上資料，這是共軍艦艇編隊第11次訪港；共軍艦隻首次訪港是2001年，其後航空母艦遼寧艦編隊及山東艦編隊分別於2017年及2025年訪港，當時引來不少軍迷追蹤拍攝。

綜合大公、文匯報報導，行政長官李家超在歡迎儀式上致辭表示，這是繼去年7月和10月兩支國家海軍艦隊到訪後，一年內再次有海軍艦艇到港，充分體現國家對香港的高度重視、關心和支持，感謝中央批准和派遣南寧艦編隊到港，讓港人親身體會人民海軍的實力與風采。現場還有逾百名香港學生及地區人士獲邀出席，率先登艦參觀國防重器，有師生讚嘆艦艇裝備精銳先進。

多間中學受邀安排師生登艦「先睹為快」。不少學生未參觀已先興奮，培僑中學李同學表示，雖然對軍事了解不多，但也明白「今日我們能夠擁有強大的祖國，全靠國家強大的軍事實力守護」這個事實。他續說，當軍艦徐徐駛來時，予人一種溫暖的感覺，這正是祖國帶來的安全感。

九龍塘香島中學靳同學第一次參觀軍艦，他指當看見軍艦駛至時，內心感到很震撼，「作為香港青年，能親眼近距離目睹軍艦，見識到國家的強大和繁榮！我覺得我們應該好好讀書，將來可以報效國家！」該校曾老師表示，近距離了解國家在軍隊建設和國防成就，有助加強學生們對國家的歸屬感。

熱愛研究軍事歷史的吳先生2日清晨6時由新界西出發趕到岸邊，只為近距離一睹國產先進海軍裝備，最終他不但如願親睹兩艦，更成功以會展中心等地標作背景，拍下珍貴相片。同樣熱衷拍攝軍艦、家住新界的梁先生表示，今次他特意攜專業相機到維港岸邊取景，昨日天朗氣清，現場光線適合拍攝，他形容是天公作美。

退役海軍高先生特意從廣州到香港，一早在岸邊等候，更自備拍攝器材與中國人民解放軍 海軍軍旗，拍下軍艦與維港地標同框的歷史畫面。他稱過往山東艦、戚繼光艦訪港時均專程來港打卡。他表示，國家多支艦艇先後對香港同胞開放參觀，足以體現中央對香港的重視，看到軍艦經過海面感到十分自豪和驕傲，形容心情猶如多年未見的老友再度重逢。

由中國人民解放軍海軍導彈驅逐艦南寧艦（舷號162）、導彈護衛艦衡陽艦（舷號568）組成的海軍艦艇編隊抵達香港，2日開啟為期5天的系列開放參觀和文化交流活動；圖為艦上官兵揮手致意。 (中新社)