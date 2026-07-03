我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

港片「惡女專業戶」梁珊81歲逝 「富貴逼人」呂魔頭成絕響

香港新聞組／香港3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
81歲資深港星梁珊去年受訪時，仍精神奕奕。（取材自冰姐的花樣人生@YouTube...
81歲資深港星梁珊去年受訪時，仍精神奕奕。（取材自冰姐的花樣人生@YouTube）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：前TVB資深演員梁珊於7月1日辭世，享壽81歲。
  • 重點二：她曾以《富貴逼人》呂魔頭等惡女角色深入民心。
  • 重點三：梁珊退休後移居加拿大，近年仍盼有機會再演戲。

曾活躍於香港演藝圈近一甲子、參演多部經典影視作品的前無線電視（TVB）資深演員梁珊，7月1日辭世，享壽81歲，其子Alex（宇澄）發表聲明證實死訊，並感謝各界親友的慰問與關心。

綜合媒體報導，Alex在聲明中表示，母親梁珊已於7月1日離世，非常感謝各界親友的慰問與關懷，至於後事的具體安排，家屬將於稍後逐一通知。他也代表家人向關心梁珊的各界人士表達謝意，並祝福大家身體健康、平安順遂。

梁珊辭世消息曝光後，與她交情深厚的香港資深媒體人楊紹鴻也在Facebook發文悼念。他表示，接獲Alex通知時感到十分震驚，直言難以相信這項消息，因為前一陣子兩人才一起吃飯，還約好之後再聚，沒想到如今卻接獲噩耗。他同時分享兩人過去聚會時的合照，並寫下「親愛的珊姐，一路好走，永遠懷念和你合作的機會」，表達對好友離世的不捨。

梁珊於1960、1970年代展開演藝生涯，曾先後加入麗的電視（亞洲電視前身）及無線電視，在香港演藝圈活躍多年。她曾參演多部國語電影及電視劇，並在「富貴逼人」、「精裝追女仔」等作品中憑刻薄角色深入民心，因而被封為「御用惡女」，以下回顧她生前的精彩演藝生涯，在華語影視圈占有一席之地。

報導指出，她在「富貴逼人」中飾演刻薄強勢的電視台高層「呂魔頭」，以及在「精裝追女仔」中飾演兇狠勢利的張敏媽媽「刁太」，也在《天若有情》中飾演吳倩蓮的媽媽，她將囂張潑辣的惡女形象發揮得淋漓盡致，至今仍令觀眾印象深刻。

梁珊自1999年後淡出幕前，隨後移民至加拿大享受退休生活。梁珊生前最後一次公開露面，去年跨海接受好友鍾慧冰的YouTube節目「冰姐的花樣人生」訪問時，依舊中氣十足、面容凍齡。當時她表示「我每星期都會做四次瑜伽，平時還一直維持跳印度舞的習慣」 ，超狂的逆齡活力當時還驚豔全網，並大方透露自己從不靠醫美維持外型，完全是靠著驚人的自律自修。未料相隔僅一年，便傳出辭世消息，令不少演藝圈人士及影迷感到震驚。

雖然近年已淡出演藝圈，梁珊始終未曾放棄對表演工作的熱情。她過去接受媒體訪問時曾表示，自己仍有「戲癮」，如果遇到合適的劇本，依然希望有機會重返螢光幕，再次參與戲劇演出。

梁珊活躍演藝圈近60年，歷經香港電視產業不同發展階段，曾參與多部影視作品演出，以鮮明的人物塑造及精湛演技受到觀眾熟悉。如今家屬已證實她於7月1日辭世，後事安排將待家屬另行公布，各界也紛紛向這位資深演員表達追思與哀悼。

女星梁珊驚傳離世，享壽81歲。（取材自小紅書）
女星梁珊驚傳離世，享壽81歲。（取材自小紅書）

精華 FAQ

  • 梁珊的死訊由其子Alex（宇澄）發表聲明證實，表示母親已於7月1日離世，並感謝各界親友慰問。至於後事安排，家屬稱將於稍後逐一通知。

  • 她因在《富貴逼人》飾演呂魔頭、《精裝追女仔》飾演刁太，以及《天若有情》等作品中，把刻薄強勢角色演得入木三分，因此被封為「御用惡女」。

  • 梁珊自1999年後淡出演藝圈並移居加拿大，最後一次公開露面時仍精神不錯，表示每週做四次瑜伽並跳印度舞，也強調自己從不靠醫美維持外型。

香港

上一則

銅鑼灣書店店長林榮基70歲病逝台北 書店被視為自由象徵

下一則

南寧艦、衡陽艦訪港5天 市民夾岸打卡 解放軍艦艇11度造訪

延伸閱讀

資深演員江青霞81歲逝 曾演女盲劍客、娘家 見證台灣影視轉型

資深演員江青霞81歲逝 曾演女盲劍客、娘家 見證台灣影視轉型

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲
英喜劇天后病逝享壽86歲 倫敦西區劇院熄燈致敬

英喜劇天后病逝享壽86歲 倫敦西區劇院熄燈致敬
人氣短劇「陳翔六點半」再傳噩耗 「妹爺」應寶麟驟逝

人氣短劇「陳翔六點半」再傳噩耗 「妹爺」應寶麟驟逝

熱門新聞

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外