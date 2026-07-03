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銅鑼灣書店店長林榮基70歲病逝台北 書店被視為自由象徵

香港新聞組／香港3日電
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銅鑼灣書店老闆林榮基病逝台北。（本報資料照片）
銅鑼灣書店老闆林榮基病逝台北。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：林榮基於台北馬偕醫院病逝，享壽七十歲，陸委會證實消息。
  • 重點二：他曾創立銅鑼灣書店，並揭發遭中國大陸拘留審問經過。
  • 重點三：移居台灣後重啟書店，銅鑼灣書店成為自由民主象徵。

香港銅鑼灣書店店長林榮基於2日晚間7時01分在台北馬偕醫院病逝，享壽70歲。林榮基近年因癌症復發且癌細胞擴散，導致心臟衰弱，經送醫救治後於2日晚間宣告不治。中華民國大陸委員會（陸委會）隨後證實此消息，並表示將協助家屬與黃春生牧師處理後續治喪事宜。

綜合中央社、香港明報等媒體報導，林榮基於1955年12月出生，1994年在香港創立銅鑼灣書店，銷售包括中共領導人相關書籍。2015年底，銅鑼灣書店發生多名股東及職員失蹤事件，林榮基為當時遭中國大陸拘留的當事人之一。在失蹤近8個月後，林榮基由中國大陸返回香港，並在時任香港立法會議員何俊仁陪同下召開記者會，公開揭露遭中國大陸扣查審問的經過。

2019年，林榮基因憂慮香港政府修訂「逃犯條例」移居台灣。2024年，林榮基在台灣取得身分證。移居台灣後，他選擇在台北重啟銅鑼灣書店，書店最初設址於捷運中山站附近，隨後搬遷至中正區金門街現址。該書店在台灣被視為自由的象徵，台灣時任領導人蔡英文與現任領導人賴清德均曾前往造訪。 

林榮基近年因癌症復發並出現擴散跡象，去年12月曾透過書店社群平台公告，因病需要療養休息，書店也因此關閉暫停營業。林榮基於今年6月30日被送往台北馬偕醫院，當時意識尚清楚，但於7月1日陷入昏迷，病況進一步惡化，最終於2日晚間在醫院過世。據其友人透露，林榮基的癌細胞已擴散至心臟，壓迫到心臟的一條主血管，導致心臟功能非常衰弱。

消息人士指出，林榮基在台灣並無家人，但在其生命的最後階段，有多位在台灣的香港朋友前往醫院探視與陪伴。林榮基今年6月接受採訪時曾表示，書店是否恢復營業必須視身體恢復狀況而定，並對醫院的醫治照料與外界關心表達感謝。他在9月接受訪問時亦曾提及，開書店雖然有經營壓力，但更重要的是提供一個與人交流、推動閱讀並反思社會現狀的場所。

針對林榮基逝世，賴清德於2日晚間在社群平台上傳與林榮基的合照表達哀悼，並表示內心感到非常不捨。陸委會則發表聲明指出，林榮基在香港銅鑼灣書店事件中遭長期拘留，後毅然揭發相關作為，其移居台灣後讓書店重生，認同台灣的民主自由與人權核心價值，對其逝世深感不捨，並肯定其熱愛台灣與支持民主自由的心。

此外，曾同樣在中國大陸失蹤的書店股東李波，其妻子蔡嘉蘋在得知林榮基過世的消息後，表示近年與林榮基已無聯絡。目前在香港曾殘存的銅鑼灣書店招牌則已經拆除。

台北銅鑼灣書店老闆林榮基。（本報資料照片）
台北銅鑼灣書店老闆林榮基。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 林榮基於2日晚間7時01分在台北馬偕醫院病逝，享壽70歲。其後陸委會證實消息，並表示將協助家屬及黃春生牧師處理後續治喪事宜。

  • 林榮基是香港銅鑼灣書店店長之一。2015年底書店多名股東及職員失蹤，他也是遭中國大陸拘留者之一，返港後公開揭露被扣查審問經過。

  • 林榮基2019年因憂慮香港局勢移居台灣，2024年取得身分證後重啟書店。該店被視為自由象徵，蔡英文、賴清德都曾前往造訪支持。

香港 癌症 中共

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