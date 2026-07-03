我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

香港進入流感高峰期 新冠嚴重或死亡2個月23宗

香港特派員李春／香港3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港7月2日宣布進入新流感季，預計八月左右達高峰。
  • 重點二：目前主要流行甲型H3，長者幼童與慢性病患者風險最高。
  • 重點三：新冠活躍度自五月上升，兩個月內已錄23宗嚴重或死亡個案。

香港宣布進入新流感季，預計將主要流行早型H3，8月九都會在高峰期。同時香港新冠病毒的整體活躍程度，自5月起呈上升趨勢，新冠嚴重或死亡個案2個月內已有23宗。

香港衛生防護中心7月2日宣布，香港正式進入新流感季節。衛生防護中心傳染病處主任歐家榮說，監察數據顯示，季節性流感活躍程度在過去數周持續上升，實驗室監察陽性率，及公立醫院因流感的入住率，已超越相關基線水平。

歐家榮同時認定，香港目前主要流行的是甲型H3流感，長者、幼童及長期病患依然是最受影響的高危群組，成人嚴重個案由5月平均每周有8.6宗，上升至上周的23宗，當中7成是65歲或以上長者，成人個案中有6成沒有接種今季疫苗

他還說；本周亦錄得兩宗兒童嚴重個案，今年至今共錄得10宗兒童嚴重個案。預期流感活躍程度將在未來數周進一步上升，相關入院數字、院舍及學校爆發個案，以及嚴重個案都有機會增加，防護中心會繼續監察情況。

與之同時，香港新冠疫青活躍度持續攀升。歐家榮稱，監察數據顯示香港整體新冠病毒的活躍程度自5月開始持續上升，實驗室檢測的陽性比率，和公立醫院新冠病毒的求診與住院率，過去數周均錄得顯著升幅，目前社區流行的仍是JN.1後代譜系，包括KP.1.1.1及SFG。

他說，香港成人新冠嚴重或死亡個案由5月至今，累計錄得23宗，本周亦錄得2宗兒童新冠嚴重個案，2名兒童均沒有接種過新冠疫苗。香港上一次新冠活躍周期已完結近1年，本地大約每6至9個月便會出現一次活躍周期，預期新冠病毒的活躍程度在未來數周有機會進一步攀升，入院數字、嚴重個案，以及院舍與學校的爆發個案亦可能持續增加。

防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康說，世界衛生組織早前已公布下1季的季節性流感疫苗成分建議，製造商正根據建議生產疫苗，香港政府正積極進行本年度流感疫苗接種計畫籌備工作，適時公布詳細安排。

精華 FAQ

  • 衛生防護中心表示，流感活躍程度過去數周持續上升，已進入新流感季；新冠則自5月起回升，陽性率、求診及住院率均顯著增加，未來數周仍可能繼續上升。

  • 目前香港主要流行甲型H3流感，最受影響的是長者、幼童及長期病患。成人嚴重個案也明顯增加，且不少患者未接種今季流感疫苗，增加重症風險。

  • 自5月以來，香港成人新冠嚴重或死亡個案累計23宗，兩名嚴重兒童個案均未接種疫苗。當局預料入院、重症及院舍學校爆發個案，短期內仍可能增加。

疫苗 香港 流感

上一則

兩岸青年峰會開幕 宋濤：兩岸青年要堅守民族大義

下一則

中國商務部：邀歐方秋季訪華 舉行第2次貿易磋商例會

延伸閱讀

1天2黑雨警告 香港新界西北部成澤國 車輛沒頂司機棄車

1天2黑雨警告 香港新界西北部成澤國 車輛沒頂司機棄車
推廣2注射有效 美嬰兒死亡率創新低 仍高於其他高收入國

推廣2注射有效 美嬰兒死亡率創新低 仍高於其他高收入國
美婦產科醫師學會不甩CDC 首提孕婦疫苗指引 倡打這4種

美婦產科醫師學會不甩CDC 首提孕婦疫苗指引 倡打這4種
紅寶石公主號返抵舊金山 爆125人染諾羅病毒

紅寶石公主號返抵舊金山 爆125人染諾羅病毒

熱門新聞

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外