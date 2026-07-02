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香港移交29年 李家超拋3大施政目標 1地區建設全速推進

香港新聞組／香港2日電
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為慶祝香港回歸祖國29周年，香港電車推出一連三日免費搭乘活動；圖民眾在香港北角免...
為慶祝香港回歸祖國29周年，香港電車推出一連三日免費搭乘活動；圖民眾在香港北角免費搭乘電車（叮叮車）出行。( 中新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李家超稱上任四年已建立安全穩定香港，並完成基本法23條立法。
  • 重點二：港府未來三大施政重點為五年規畫、北部都會區及改善民生。
  • 重點三：港府首辦慶祝中共建黨105周年活動，盼加強市民認識國家成就。

香港當局1日舉行升旗典禮及酒會等，以慶祝香港主權移交29周年，行政長官李家超在酒會致辭時強調上任4年來建立了安全和穩定的香港，且歷史性完成基本法第23條立法。

酒會早上在會議展覽中心舉行，李家超致辭說，4年前，中國國家主席習近平在本屆特區政府上任就職典禮上講話，提出「四個必須」和「四點希望」，這成為他的施政藍圖。

他說，過去4年來，他改變了政府文化，建立「以結果為目標」的政府，解決香港累積多年的問題，又建立了安全和穩定的香港，歷史性完成基本法第23條本地立法，築牢維護國家安全屏障。

此外，政府完善了選舉制度，強化地區治理，全面落實「愛國者治港」原則。

李家超在致辭中也回顧了港府在交通、住屋、經濟等方面的工作重點，並強調政府正在制定香港第一個「五年規畫」，為香港的經濟和社會發展指明方向。

他說，未來港府將著重三方面工作，一是全速編制「五年規畫」，二是全速推進北部都會區建設，三是進一步改善民生。

此外，港府1日首次舉辦慶祝中國共產黨成立105周年活動，行政長官李家超說，這是要「加強香港市民認識國家在中國共產黨領導下取得的重要成就」。港澳研究會顧問譚耀宗說，不擔心這項活動會影響國際對香港「自主性」的觀感。

李家超致辭說，香港是中國不可分離的部分，「始終與國家同呼吸、共命運力」，又指香港於1997年「回歸祖國」後，長期繁榮穩定有了強大後盾、有依靠、有未來。

他說，政府將舉辦一系列相關慶祝活動，而香港18區也都有慶祝活動，是要加強香港市民認識「國家在中國共產黨領導下取得的重要成就」，為香港市民，特別是廣大青年，凝聚民族自信，厚植家國情懷。

中國全國港澳研究會顧問譚耀宗在啟動儀式後向媒體說，未來港方應多推動了解中共的教育，並指「讓更多年輕人了解黨和國家是密不可分的」。

有記者詢問譚耀宗，這項官方慶祝活動是否代表中共在港不再「地下化」，他回應說，中國憲法已列明中共和中國的密切關係是連成一起的，雖然香港實施「一國兩制」，社會也需要認識中共，強調港人對中共及中國有越來越多的認識和了解，對未來發展非常重要。

為慶祝香港回歸祖國29周年，香港賽馬會在沙田馬場舉辦「香港共慶回歸賽馬日」活動。...
為慶祝香港回歸祖國29周年，香港賽馬會在沙田馬場舉辦「香港共慶回歸賽馬日」活動。(中新社)

慶祝香港主權移交29周年，香港特區行政長官李家超1日出席活動並致辭。（中通社）
慶祝香港主權移交29周年，香港特區行政長官李家超1日出席活動並致辭。（中通社）

7月1日是香港回歸祖國29周年紀念日，香港多家餐廳、商戶推出71折優惠，吸引市民...
7月1日是香港回歸祖國29周年紀念日，香港多家餐廳、商戶推出71折優惠，吸引市民購物。( 中新社)

精華 FAQ

  • 他表示已改變政府文化，建立以結果為目標的政府，解決多年累積問題，並完成基本法23條本地立法，強化國家安全屏障，同時完善選舉制度與地區治理。

  • 李家超說，未來將全速編制香港首個五年規畫，推進北部都會區建設，並進一步改善民生。這三方面被視為香港經濟與社會發展的主要方向。

  • 港府稱活動旨在加強市民認識國家在中共領導下的成就，尤其面向青年。譚耀宗則認為不必擔心影響香港自主性觀感，並強調了解黨國關係很重要。

習近平 香港 港府

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