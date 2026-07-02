黎家盈掀全港航天熱 太空館電影爆滿 小學生立志當太空人

為慶祝香港回歸祖國29周年，太空館免費開放參觀；與香港首位太空人黎家盈相關的展覽內容成為焦點之一。（中通社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港首位航天員黎家盈升空，引爆全城航天熱潮。

香港首位航天員黎家盈升空，引爆全城航天熱潮。 重點二： 太空館球幕電影場場爆滿，家長學生踴躍參觀展覽。

太空館球幕電影場場爆滿，家長學生踴躍參觀展覽。 重點三：故宮博物館與M+免費開放，M+創單日入場新高紀錄。

為慶祝香港 回歸29周年，香港多個博物館與康文設施1日免費開放，吸引大批市民遊客參觀遊玩；香港首位航天員黎家盈升空引發的「航天熱」，令尖沙咀太空館成為不少市民的熱門選擇。

大公報報導，太空館天象廳播放的八場中國首部太空實拍球幕電影「窗外是藍星之太空旅行」場場爆滿。大批家長帶同小孩參觀展覽，了解國家與香港的航天成就。有小二學生立志以黎家盈為榜樣，夢想以後要成為太空人 。

據報導，黎家盈掀起的「航天熱」蔓延至回歸慶祝活動之中。在太空館外等候入場的市民在入口盤起百人長龍，場館內更是人頭湧湧。不少市民駐足在「航向太空—中國載人航天之旅」展覽，了解黎家盈進駐天宮空間站執行任務的點滴，以及香港參與的國家載人航天項目等內容，現場亦設有「飛天」艙外航天服等裝備模型，吸引一眾男女老少打卡拍照，臉上洋溢着自豪與喜悅。

西九文化區的故宮文化博物館與M+博物館1日亦免費開放，兩個館全日有約3.8萬人次參觀，其中M+博物館有近3萬人次，創2021年開館以來，單日最多人次入場的紀錄。

此外，港政府1日在灣仔會展舉行慶祝香港回歸祖國29周年酒會。酒會祝酒儀式前，大會特別播放香港首位航天員黎家盈從國家「天宮」太空站拍攝的祝賀短片。黎家盈在浩瀚太空中展示香港特區區旗，並以普通話及粵語向香港市民送上祝福，祝願香港在國家支持下繼續繁榮穩定。

報導指出，黎家盈在短片中表示，在香港回歸祖國暨香港特別行政區成立29周年的重要時刻，能夠身處國家太空站展示香港特區區旗，深感榮幸，藉此表達對國家的衷心感謝，以及對香港的美好祝福。

她指出，自己能夠在太空與香港市民見面，正正體現香港在「一國兩制」下背靠祖國所帶來的珍貴機遇。