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單程證新制上路 內地居民到港澳「夫妻團聚」 分居須滿3年

香港新聞組／香港2日電
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自7月1日起，內地居民到港澳「夫妻團聚」 分居須滿3年，子女投靠父母須未滿18周...
自7月1日起，內地居民到港澳「夫妻團聚」 分居須滿3年，子女投靠父母須未滿18周歲；圖為港珠澳大橋。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：內地新單程證制七月一日生效，重點規範港澳定居審批條件。
  • 重點二：夫妻團聚申請須分居滿三年，子女與父母類別均設年齡限制。
  • 重點三：當局將依名額上限審批，去年單程證來港人數遠低於配額。

中國國家移民管理局（國家出入境管理局）發布最新公告，宣布自7月1日起，正式實施內地居民前往港澳地區定居（俗稱「單程證」）的全新審批條件。本次公布的第3號公告主要針對四大類別進行調整與規範，包括夫妻團聚、子女與父母互為投靠及照顧等，並明確列出各項申請的年齡與家庭狀況限制。

綜合香港01等媒體報導，根據國家移民管理局6月30日公布之具體審批條件，四大類別的最新規範如下：

第一類為「夫妻團聚及偕行子女類」，公告明確規定申請人與香港或者澳門配偶的分居時間，必須滿足滿3年的條件。

第二類為「子女投靠父母類」，申請人的年齡限制必須為未滿18周歲，且其父母雙方均必須已在香港或者澳門定居。

第三類為「子女照顧父母類」，申請人的年齡須介乎18至59周歲之間，而其父母必須均在港澳地區定居，且年齡均須達60周歲或以上，同時在香港或者澳門地區並無其他子女。

第四類則為「父母投靠子女類」，申請人的年齡必須為60周歲以上，且在內地並無其他子女；與此同時，其在香港或者澳門定居的子女則必須年滿18周歲。

國家移民管理局指出，內地各公安機關出入境管理機構後續將會根據既定的港澳定居名額上限，並嚴格依據上述最新公布的審批條件，依法對內地居民前往港澳地區定居的申請進行審查與審批。

針對現行定居名額的實際使用狀況，根據政府統計數字顯示，目前「單程證」的配額上限為每日150個。然而，去年全年的單程證持有人來港總人數僅為24,983人，換算下來平均每日來港人數約為68人。這項數據反映出，去年實際憑單程證配額來港的人數，僅佔了每日配額上限大約一半左右。

對於本次新政的出台，工聯會理事長、立法會議員黃國表示，與舊有的相關規定對比，本次修訂後的申請條件顯得更加明確、具體、清晰，並且展現出更強的針對性，這對於實際符合家庭團聚資格的內地申請者而言，將能夠更快地申請到香港定居。

黃國特別舉例指出，條文中明確將「配偶分居時間滿3年」列為滿足審批的硬性條件，此舉有助於申請人比較好地去掌握和規劃兩地團聚的具體時間。此外，就「子女投靠父母」、「子女照顧父母」以及「父母投靠子女」等類別中，明確列出年齡限制及其他家庭狀況限制的做法，黃國認為這有助於釋除過去可能存在的爭議。他稱，此項新制完全是針對實際的家庭團聚需要出發，是對原有規定的一次進一步完善。

精華 FAQ

  • 新制自7月1日起實施，主要調整夫妻團聚、子女投靠父母、子女照顧父母，以及父母投靠子女四大類港澳定居申請條件，並把相關年齡與家庭狀況要求寫得更明確。

  • 公告規定，內地居民與香港或澳門配偶申請夫妻團聚時，雙方分居時間必須滿三年，這被列為硬性條件，方便申請人按實際團聚需要規劃申請時機。

  • 子女投靠父母須未滿18歲，且雙方父母均已在港澳定居；子女照顧父母須18至59歲，父母均滿60歲且港澳無其他子女；父母投靠子女則須60歲以上，內地無其他子女，港澳子女年滿18歲。

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