得不治之症？王晶突宣布停更「笑看江湖」 開播2年專談港星八卦

71歲香港導演王晶承認是因為健康因素，將無限期暫停更新經營2年的YouTube頻道「王晶笑看江湖」。（取材自YouTube）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王晶宣布頻道「笑看江湖」無限期停更，主因是工作繁忙與健康亮紅燈。

王晶宣布頻道「笑看江湖」無限期停更，主因是工作繁忙與健康亮紅燈。 重點二： 他表示將先休養調整，未來若狀況好轉，仍可能帶著新內容回歸。

他表示將先休養調整，未來若狀況好轉，仍可能帶著新內容回歸。 重點三：節目曾談香港喜劇興衰，並看好朱栢康與張繼聰成為接班人。

曾執導多部經典香港 電影、近年將事業重心轉往新媒體的71歲香港知名導演王晶，日前無預警對外發表震撼消息。他自2024年7月起開始經營的YouTube 頻道「王晶笑看江湖」，在邁入第98集之際，突向觀眾宣布將「無限期暫停更新」，而停播原因則直指近期工作行程過於忙碌，以及個人身體健康亮起紅燈。

綜合香港01等媒體報導，王晶近年雖然鮮少執導傳統電影，但開設網路頻道後魅力依舊不減。他在節目中細數當年影壇的各項軼事，並頻頻憑藉自身人脈，邀請圈內重量級好友前來對談。該頻道開播2年來，已累積了大批忠實粉絲支持。王晶於2024年開設YouTube個人頻道「王晶笑看江湖」，節目中他與女兒王子涵合作搭檔，暢談超過50年影視生涯中的幕後秘辛與港星八卦，頻道播出以來，因大膽揭露香港電影圈的真實內幕而掀起不少話題。

然而，在上周播出的最新一集節目尾聲，王晶卻一改平時輕鬆的態度，面色凝重地向大眾交代停播事宜。王晶在影片中坦言，自己在接下來的幾個月內，工作行程將會非常忙碌，同時身體狀況也並不是很好，因此決定「王晶笑看江湖」在這一期播出後便會暫停更新。不過他也向觀眾承諾，等未來時間比較充裕、身體調養好之後，自己會再重新回來，不論是延續原有的節目內容，還是以全新的隱藏議題與大眾見面，一切都得等身體狀況恢復後再作打算。

針對王晶的身體狀況，不少細心的網友其實早就發現，他在近期幾期的節目當中，雙眼不時會出現極為頻繁且用力的眨眼動作，整體神情也顯得略帶疲態，因此紛紛在留言區表達關切與擔憂，懷疑其身體是否出了警訊。

有不少網民在留言表示不捨，亦有人指晶哥在節目中全程不斷用力眨眼，顯得非常吃力，的確身體以有問題。不過就眨眼一事，晶哥於去年都有拍片交代過，表示是「不治之症」。王晶︰「我從小就這樣，找眼科醫生治了很多次，還是乾，乾就沒有辦法。從小到大都這樣，後來好了一回，但後來一累又來了，所以我索性放棄了，我習慣了。」

對此，王晶過去就曾特別拍攝影片向外界無奈解釋，這項異常舉動其實是困擾他長年的頑疾，主要是因為嚴重的乾眼症所引起的後遺症。王晶當時透露，自己從小到大都是這個樣子，雖然曾找過多次眼科醫生進行治療，但眼睛依舊容易感到乾澀。他自嘲這是一項「不治之症」，雖然期間曾一度好轉，但只要身體一陷入疲憊狀態就會再度復發，因此他後來索性選擇放棄根治，目前自己也已經習慣與這個症狀共存。

在宣告停播的第98集節目中，王晶是以香港喜劇發展史為核心主題，內容從許冠文、周星馳，一陸講述到黃子華。王晶在節目中坦言，千禧年之後香港喜劇正式走入下坡路，從巔峰狀態退下，整個行業陷入轉型困境，導致票房與口碑雙雙下滑。他指出，2015年後香港喜劇更徹底告別了大眾主流市場，進入小眾精細化的發展階段。

儘管如此，身為以拍攝喜劇聞名的導演，王晶坦承自己對喜劇確實有著特殊的偏心與私心。他表示，雖然動作片才能將市場賣到全世界，但他更希望香港喜劇能夠擁有未來，並期望能有延續下去的新導演與新演員，讓香港喜劇未來有機會再次發揚光大。王晶也在此次節目中點名看好兩位喜劇接班人，分別是朱栢康與張繼聰，但他也直言兩人目前暫時還欠缺了一點巨星的氣勢，仍需要假以時日繼續磨練與累積經驗。