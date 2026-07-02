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香港恆指上半年下跌10.7% 亞太股市表現最差

香港新聞組／香港2日電
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香港恒生指數6月30日收市報22881.02點，下跌145.66點，跌幅為0.6...
香港恒生指數6月30日收市報22881.02點，下跌145.66點，跌幅為0.63%，全天成交金額為3080.50億港元。 (中新社)

在當局慶祝香港主權移交29周年之際，香港媒體1日總結了香港股市今年上半年的成績：恆生指數下跌了10.7%，在亞洲甚至全球主要股市之中表現最差。

綜合港媒報導，港股於2026年上半年的最後一個交易日下跌了145點，收報22881點，半年累跌2749點，跌幅達10.7%；單以6月計算，恆指下跌了2301點或9.1%，是近18年以來表現最差的6月。

據統計，在上半年，亞洲主要股市表現出色，其中韓國綜合指數累計上升超過1倍、台灣加權指數累升59.2%、日經平均指數累升39.2%、新加坡富時海峽指數累升11.3%。

此外，中國上證指數半年也累升3.2%，唯獨恆指下挫10.7%。

在港股市場之中，無論是股票分析師或投資散戶，一直有「五（月）窮六（月）絕七（月）翻身」的說法，今年的6月，港股的確陷入一片絕望之中，一個月之內就下跌了2000多點；至於7月能否如願「翻身」，卻是未知數。

光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，經過上半年調整後，港股估值已處於低位，經過「六絕月」之後，恆指短期反彈目標為23800至24000點，全年則可上升至28000點。

東方匯理私人銀行執行董事綜合財富規劃組股票投資策略師趙頴妍也說，預期恆指在未來6個月內仍有一定上升空間，但上升幅度可能相對有限。

精華 FAQ

  • 因恆生指數上半年累跌10.7%，在亞洲甚至全球主要股市中表現最差，明顯落後於韓國、台灣、日本、新加坡及上證指數，成為市場關注焦點。

  • 港股6月單月下跌2301點，跌幅達9.1%，是近18年來表現最差的6月之一，市場對「五窮六絕七翻身」的傳統說法再度感到悲觀。

  • 部分券商認為港股經上半年調整後估值已偏低，短期有望反彈至23800至24000點，全年甚至可上看28000點，但升幅可能仍有限。

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