香港移交29周年 李家超：歷史性完成基本法23條立法
香港當局今天舉行升旗典禮及酒會等，以慶祝香港主權移交29周年，行政長官李家超在酒會致辭時強調上任4年來建立了安全和穩定的香港，且歷史性完成基本法第23條立法。
酒會早上在會議展覽中心舉行，李家超致辭說，4年前，中國國家主席習近平在本屆特區政府上任就職典禮上講話，提出「四個必須」和「四點希望」，這成為他的施政藍圖。
他說，過去4年來，他改變了政府文化，建立「以結果為目標」的政府，解決香港累積多年的問題，又建立了安全和穩定的香港，歷史性完成基本法第23條本地立法，築牢維護國家安全屏障。
此外，政府完善了選舉制度，強化地區治理，全面落實「愛國者治港」原則。
李家超在致辭中也回顧了港府在交通、住屋、經濟等方面的工作重點，並強調政府正在制定香港第一個「五年規畫」，為香港的經濟和社會發展指明方向。
他說，未來港府將著重三方面工作，一是全速編制「五年規畫」，二是全速推進北部都會區建設，三是進一步改善民生。
除了舉行升旗典禮和酒會，港府也一如既往，今天對社會作出貢獻的人頒授勳章及委任太平紳士，這些勳章有最高榮譽的大紫荊勳章，其他較次級的依次有金紫荊星章、金英勇勳章和銀紫荊星章等。
另有65人獲行政長官委任為太平紳士。
特區政府這種授勳儀式沿用英國殖民時代的做法，只是勳章名稱有所改變。
香港殖民時代採用英國授勳及嘉獎制度，表揚對社會有貢獻的人，包括大英帝國勳章（Order of the British Empire），依級別高低分為五等，並包含爵士頭銜。
港英政府時代也有太平紳士，且沿用至今。
法律規定，太平紳士有一定公權力，可以巡視懲教院所（監獄）、羈留中心或其他院所，以確保這些地方有效管理，以及沒有任何人被不公平對待或被剝削權利，比如囚犯可以向太平紳士投訴，再以公平和具透明度的方式處理。
因此，從英國殖民時代至今，太平紳士的社會地位備受重視。
他表示上任四年來已建立安全和穩定的香港，並以結果為目標改革政府文化，解決多年積累問題，同時歷史性完成基本法第二十三條本地立法。 李家超說，政府未來會全速編制香港首個五年規畫、全速推進北部都會區建設，並進一步改善民生，以為經濟和社會發展指明方向。 除了升旗典禮和酒會，港府也頒授勳章並委任太平紳士，勳章包括大紫荊勳章等，另有65人獲行政長官委任為太平紳士。
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他表示上任四年來已建立安全和穩定的香港，並以結果為目標改革政府文化，解決多年積累問題，同時歷史性完成基本法第二十三條本地立法。
李家超說，政府未來會全速編制香港首個五年規畫、全速推進北部都會區建設，並進一步改善民生，以為經濟和社會發展指明方向。
除了升旗典禮和酒會，港府也頒授勳章並委任太平紳士，勳章包括大紫荊勳章等，另有65人獲行政長官委任為太平紳士。
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