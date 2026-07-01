香港移交29周年 李家超：歷史性完成基本法23條立法

7月1日，香港特區行政長官李家超出席活動並致辭。（中通社）

香港 當局今天舉行升旗典禮及酒會等，以慶祝香港主權移交29周年，行政長官李家超在酒會致辭時強調上任4年來建立了安全和穩定的香港，且歷史性完成基本法第23條立法。

酒會早上在會議展覽中心舉行，李家超致辭說，4年前，中國國家主席習近平 在本屆特區政府上任就職典禮上講話，提出「四個必須」和「四點希望」，這成為他的施政藍圖。

他說，過去4年來，他改變了政府文化，建立「以結果為目標」的政府，解決香港累積多年的問題，又建立了安全和穩定的香港，歷史性完成基本法第23條本地立法，築牢維護國家安全屏障。

此外，政府完善了選舉制度，強化地區治理，全面落實「愛國者治港」原則。

李家超在致辭中也回顧了港府 在交通、住屋、經濟等方面的工作重點，並強調政府正在制定香港第一個「五年規畫」，為香港的經濟和社會發展指明方向。

他說，未來港府將著重三方面工作，一是全速編制「五年規畫」，二是全速推進北部都會區建設，三是進一步改善民生。

除了舉行升旗典禮和酒會，港府也一如既往，今天對社會作出貢獻的人頒授勳章及委任太平紳士，這些勳章有最高榮譽的大紫荊勳章，其他較次級的依次有金紫荊星章、金英勇勳章和銀紫荊星章等。

另有65人獲行政長官委任為太平紳士。

特區政府這種授勳儀式沿用英國殖民時代的做法，只是勳章名稱有所改變。

香港殖民時代採用英國授勳及嘉獎制度，表揚對社會有貢獻的人，包括大英帝國勳章（Order of the British Empire），依級別高低分為五等，並包含爵士頭銜。

港英政府時代也有太平紳士，且沿用至今。

法律規定，太平紳士有一定公權力，可以巡視懲教院所（監獄）、羈留中心或其他院所，以確保這些地方有效管理，以及沒有任何人被不公平對待或被剝削權利，比如囚犯可以向太平紳士投訴，再以公平和具透明度的方式處理。

因此，從英國殖民時代至今，太平紳士的社會地位備受重視。