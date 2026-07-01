我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／姆巴佩已進6球 金靴獎門檻愈來愈高

世界盃／美國隊今登場 加州聖塔克拉拉部分封路

香港移交29周年 李家超：歷史性完成基本法23條立法

中央社／香港1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
7月1日，香港特區行政長官李家超出席活動並致辭。（中通社）
7月1日，香港特區行政長官李家超出席活動並致辭。（中通社）

香港當局今天舉行升旗典禮及酒會等，以慶祝香港主權移交29周年，行政長官李家超在酒會致辭時強調上任4年來建立了安全和穩定的香港，且歷史性完成基本法第23條立法。

酒會早上在會議展覽中心舉行，李家超致辭說，4年前，中國國家主席習近平在本屆特區政府上任就職典禮上講話，提出「四個必須」和「四點希望」，這成為他的施政藍圖。

他說，過去4年來，他改變了政府文化，建立「以結果為目標」的政府，解決香港累積多年的問題，又建立了安全和穩定的香港，歷史性完成基本法第23條本地立法，築牢維護國家安全屏障。

此外，政府完善了選舉制度，強化地區治理，全面落實「愛國者治港」原則。

李家超在致辭中也回顧了港府在交通、住屋、經濟等方面的工作重點，並強調政府正在制定香港第一個「五年規畫」，為香港的經濟和社會發展指明方向。

他說，未來港府將著重三方面工作，一是全速編制「五年規畫」，二是全速推進北部都會區建設，三是進一步改善民生。

除了舉行升旗典禮和酒會，港府也一如既往，今天對社會作出貢獻的人頒授勳章及委任太平紳士，這些勳章有最高榮譽的大紫荊勳章，其他較次級的依次有金紫荊星章、金英勇勳章和銀紫荊星章等。

另有65人獲行政長官委任為太平紳士。

特區政府這種授勳儀式沿用英國殖民時代的做法，只是勳章名稱有所改變。

香港殖民時代採用英國授勳及嘉獎制度，表揚對社會有貢獻的人，包括大英帝國勳章（Order of the British Empire），依級別高低分為五等，並包含爵士頭銜。

港英政府時代也有太平紳士，且沿用至今。

法律規定，太平紳士有一定公權力，可以巡視懲教院所（監獄）、羈留中心或其他院所，以確保這些地方有效管理，以及沒有任何人被不公平對待或被剝削權利，比如囚犯可以向太平紳士投訴，再以公平和具透明度的方式處理。

因此，從英國殖民時代至今，太平紳士的社會地位備受重視。

精華 FAQ

  • 他表示上任四年來已建立安全和穩定的香港，並以結果為目標改革政府文化，解決多年積累問題，同時歷史性完成基本法第二十三條本地立法。

  • 李家超說，政府未來會全速編制香港首個五年規畫、全速推進北部都會區建設，並進一步改善民生，以為經濟和社會發展指明方向。

  • 除了升旗典禮和酒會，港府也頒授勳章並委任太平紳士，勳章包括大紫荊勳章等，另有65人獲行政長官委任為太平紳士。

習近平 香港 港府

上一則

中國「民族團結法」上路 境外追責掀長臂管轄疑慮 美歐憂削人權

下一則

北京「中國尊」被撞5天僅60字聲明 專家：恐成蘇聯「紅場事件」翻版

延伸閱讀

港區國安法實施至今 394人因涉嫌危害國安被捕

港區國安法實施至今 394人因涉嫌危害國安被捕
中共105周年黨慶 習近平談台灣：統一是「矢志不渝的歷史任務」

中共105周年黨慶 習近平談台灣：統一是「矢志不渝的歷史任務」
中共105周年黨慶7/1舉行 習近平將發表講話

中共105周年黨慶7/1舉行 習近平將發表講話
香港首名日籍醫待8年 提升心胸手術 熱愛郊野定居西貢

香港首名日籍醫待8年 提升心胸手術 熱愛郊野定居西貢

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法