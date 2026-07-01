我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

砍社安金對年長女性衝擊較大 職場上薪資不平等影響

香港國安法上路6年 394人被捕 黎智英等180人被定罪

香港新聞組／香港1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
包括香港壹傳媒創辦人黎智英在內，香港國安法實施迄今，已有394人被以涉嫌危害國家...
包括香港壹傳媒創辦人黎智英在內，香港國安法實施迄今，已有394人被以涉嫌危害國家安全之名逮捕。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：央視稱國安法實施六年，394人涉危害國安被捕。
  • 重點二：其中208人遭檢控，180人被定罪，黎智英等在列。
  • 重點三：港府近年續完善國安法律，並推國安號巴士宣傳。

香港主權移交即將屆滿29周年之際，據央視新聞報導，自香港國安法實施至2026年4月初，六年來，香港共有394人涉嫌危害國家安全被捕，其中208人被檢控、180人被定罪，黎智英等「反中亂港頭目」認罪服法。

報導稱，6月30日是「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」施行六周年，六年來，在香港國安法的引領下，香港特區不斷完善國家安全法律制度體系，多部法律相互銜接、相輔相成。

央視新聞指出，2024年3月，香港完成基本法第23條立法，「維護國家安全條例」刊憲實施，細化了香港國安法中的罪行定義，新增了罪行具體罰則。

2025年5月，兩部保障駐港國安公署有效履責的附屬法例刊憲生效。2026年3月，香港國安法第43條實施細則修訂生效，香港維護國家安全的法律體系更加完備，制度防線更加堅固。

被央視新聞稱為「反中亂港頭目」的黎智英，6月23日獲頒德國之聲言論自由獎。黎智英的女兒黎釆在德國之聲波昂總部代其父親領獎並接受德國之聲專訪時表示，單純靠香港內部的運作幾乎不可能讓她的父親出獄，只能寄望外部施壓。黎釆還說，相信香港人最終都是愛自由的。

即將滿79歲的黎智英，至今已被關押超過2000天。黎智英於2026年2月，遭香港高等法院依香港國安法重判20年有期徒刑。

另據香港01報導，香港警方表示，為慶祝香港特別行政區成立29周年、「香港國安法」公布實施6周年，五輛外觀配合主題的「國安號巴士」將於7月1日至28日期間走遍全港，而相關巴士路線可合併湊成警務處國家安全處（國安處）舉報熱線「6 271 7 171」，亦為警務處國安處及國安處舉報熱線成立6周年增添意義。警務處國安處6月30日舉辦「國安號巴士宣傳活動」啟動禮，正式展開為期約1個月的全港宣傳活動。

警務處國安處處長江學禮及警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓主持啟動禮，其後帶同「NStudio 同心‧共創‧護國安」國安推廣計畫書比賽的得獎學生參觀九巴九龍灣車廠。江學禮強調，市民的日常生活與國家安全息息相關，巴士車廠運用智能科技、能源管理及資源循環等設施，提升公共交通系統的安全及效率，在維護總體國家安全觀的「社會安全」和「資源安全」領域取得成果。

7月1日上午，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室舉行升國旗儀式，慶祝香港回歸...
7月1日上午，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室舉行升國旗儀式，慶祝香港回歸祖國29周年、香港特區政府成立29周年。（中通社）

精華 FAQ

  • 央視新聞指出，自香港國安法實施至2026年4月初，共有394人涉嫌危害國家安全被捕，其中208人被檢控，180人已被定罪，黎智英也在相關案例之列。

  • 報導稱，香港2024年完成基本法第23條立法，實施《維護國家安全條例》；2025年又有保障駐港國安公署履責的附屬法例生效，2026年再修訂第43條細則。

  • 香港警方安排五輛「國安號巴士」在7月1日至28日走遍全港，路線可拼成國安處舉報熱線號碼，並舉辦啟動禮與學生參觀活動，宣傳國安理念。

黎智英 香港

上一則

港授勳466人 3人獲頒大紫荊 宏福苑殉職消防員追授金英勇勳章

下一則

香港人均財富64.8萬美元全球第4 每10人就有1名百萬富翁

延伸閱讀

香港1名書店負責人被控觸犯國安條例 遭警方逮捕

香港1名書店負責人被控觸犯國安條例 遭警方逮捕
在香港開傀儡戶口洗黑錢8686萬美元 內地女判囚4年半

在香港開傀儡戶口洗黑錢8686萬美元 內地女判囚4年半
香港機場金條劫案7男女被捕 涉內鬼 6公斤金條暫未追回

香港機場金條劫案7男女被捕 涉內鬼 6公斤金條暫未追回
中國民族團結法今上路 台方示警：一般民眾也恐成制裁對象

中國民族團結法今上路 台方示警：一般民眾也恐成制裁對象

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成