包括香港壹傳媒創辦人黎智英在內，香港國安法實施迄今，已有394人被以涉嫌危害國家安全之名逮捕。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 央視稱國安法實施六年，394人涉危害國安被捕。

央視稱國安法實施六年，394人涉危害國安被捕。 重點二： 其中208人遭檢控，180人被定罪，黎智英等在列。

其中208人遭檢控，180人被定罪，黎智英等在列。 重點三：港府近年續完善國安法律，並推國安號巴士宣傳。

在香港 主權移交即將屆滿29周年之際，據央視新聞報導，自香港國安法實施至2026年4月初，六年來，香港共有394人涉嫌危害國家安全被捕，其中208人被檢控、180人被定罪，黎智英 等「反中亂港頭目」認罪服法。

報導稱，6月30日是「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」施行六周年，六年來，在香港國安法的引領下，香港特區不斷完善國家安全法律制度體系，多部法律相互銜接、相輔相成。

央視新聞指出，2024年3月，香港完成基本法第23條立法，「維護國家安全條例」刊憲實施，細化了香港國安法中的罪行定義，新增了罪行具體罰則。

2025年5月，兩部保障駐港國安公署有效履責的附屬法例刊憲生效。2026年3月，香港國安法第43條實施細則修訂生效，香港維護國家安全的法律體系更加完備，制度防線更加堅固。

被央視新聞稱為「反中亂港頭目」的黎智英，6月23日獲頒德國之聲言論自由獎。黎智英的女兒黎釆在德國之聲波昂總部代其父親領獎並接受德國之聲專訪時表示，單純靠香港內部的運作幾乎不可能讓她的父親出獄，只能寄望外部施壓。黎釆還說，相信香港人最終都是愛自由的。

即將滿79歲的黎智英，至今已被關押超過2000天。黎智英於2026年2月，遭香港高等法院依香港國安法重判20年有期徒刑。

另據香港01報導，香港警方表示，為慶祝香港特別行政區成立29周年、「香港國安法」公布實施6周年，五輛外觀配合主題的「國安號巴士」將於7月1日至28日期間走遍全港，而相關巴士路線可合併湊成警務處國家安全處（國安處）舉報熱線「6 271 7 171」，亦為警務處國安處及國安處舉報熱線成立6周年增添意義。警務處國安處6月30日舉辦「國安號巴士宣傳活動」啟動禮，正式展開為期約1個月的全港宣傳活動。

警務處國安處處長江學禮及警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓主持啟動禮，其後帶同「NStudio 同心‧共創‧護國安」國安推廣計畫書比賽的得獎學生參觀九巴九龍灣車廠。江學禮強調，市民的日常生活與國家安全息息相關，巴士車廠運用智能科技、能源管理及資源循環等設施，提升公共交通系統的安全及效率，在維護總體國家安全觀的「社會安全」和「資源安全」領域取得成果。

7月1日上午，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室舉行升國旗儀式，慶祝香港回歸祖國29周年、香港特區政府成立29周年。（中通社）