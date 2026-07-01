港授勳466人 3人獲頒大紫荊 宏福苑殉職消防員追授金英勇勳章

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港公布2026年授勳名單，共466人獲授勳銜及嘉獎。

香港公布2026年授勳名單，共466人獲授勳銜及嘉獎。 重點二： 陳健波、劉遵義及林廣兆獲頒最高榮譽大紫荊勳章。

陳健波、劉遵義及林廣兆獲頒最高榮譽大紫荊勳章。 重點三：宏福苑殉職消防員何偉豪追授金英勇勳章，多名運動員亦獲嘉獎。

2026年授勳及委任太平紳士名單7月1日刊憲。466人獲行政長官李家超頒授勳銜及作出嘉獎，65人獲委任為太平紳士。當中行政會議成員陳健波、經濟學家劉遵義和銀行家林廣兆獲頒大紫荊勳章。獲頒金紫荊星章及銀紫荊星章的分別有8位及19位。

大公報報導，大埔宏福苑 火警殉職消防員何偉豪獲頒金英勇勳章。多位出色運動員獲得嘉獎，十五運會中個人獨攬三面金牌的李思穎、奪得男子花劍團體賽金牌的蔡俊彥獲頒授榮譽勳章。

據報導，獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層和不同背景，為香港 在不同範疇作出重大的貢獻，惠及社會各個領域和界別，包括公共及社會服務、教育、醫療及公共衛生、金融、工商業、創新及科技、慈善公益、文化及藝術、體育、房屋、運輸、建造及城市發展、環境、宗教、勞工及福利、婦女及青年事務，以及專業服務等。

行政會議非官守成員陳健波獲頒大紫荊勳章。報導指出，陳健波長期積極參與公共服務，為香港出謀獻策，貢獻尤深。他於保險行業擁有逾35年卓越成就，憑藉其深厚金融專業知識及公共服務經驗，致力推動保險業及金融市場發展和完善管治架構。

陳健波表示，對於獲頒授大紫荊勳章，他深感榮幸，會繼續用好自身經驗和能力，努力貢獻香港。

據報導，知名經濟學家、香港中文大學前校長劉遵義同樣獲頒大紫荊勳章。嘉許語指出，他專研經濟發展與經濟增長，獲得多個學術機構表彰其學術的崇高成就。他多年來推動香港金融服務的國際競爭力，其精闢的建議有助香港金融管理局有效應對快速變化的全球金融環境所帶來的挑戰，以及保障香港的貨幣穩定。

報導稱，傑出銀行家林廣兆亦獲頒授大紫荊勳章。嘉許語指出，林廣兆在香港銀行業工作超過60年，善用其商界人脈，協助香港和外國企業與內地建立合作關係，以及維護香港作為國際金融和商業中心的顯著地位。他致力促進與內地多個不同領域的互動交流，熱心於公共及社會服務，積極支持在社區推廣傳統文化及推行扶助弱勢社群的關愛項目及婦女支援服務。他更是香港珠海學院校董會主席，致力培育年輕人及促進香港教育發展。

此外，65人獲行政長官委任為太平紳士，當中44人為非官守太平紳士，21人為官守太平紳士。太平紳士的主要職能是巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利。太平紳士確保個別人士所作的投訴，會以公平和具透明度的方式處理。