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港區國安法實施至今 394人因涉嫌危害國安被捕

香港新聞組／香港30日電
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包括香港壹傳媒創辦人黎智英在內，香港國安法實施迄今，已有394人被以涉嫌危害國家...
包括香港壹傳媒創辦人黎智英在內，香港國安法實施迄今，已有394人被以涉嫌危害國家安全之名逮捕。（美聯社）

香港主權移交即將屆滿29周年之際，據央視新聞報導，自港區國安法實施至2026年4月初，六年來，香港共有394人涉嫌危害國家安全被捕，其中208人被檢控、180人被定罪，黎智英等「反中亂港頭目」認罪服法。

報導稱，今天（30日）是「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」施行六周年，六年來，在港區國安法的引領下，香港特區不斷完善國家安全法律制度體系，多部法律相互銜接、相輔相成。

央視新聞指出，2024年3月，香港完成基本法第23條立法，「維護國家安全條例」刊憲實施，細化了港區國安法中的罪行定義，新增了罪行具體罰則。

2025年5月，兩部保障駐港國安公署有效履責的附屬法例刊憲生效。2026年3月，港區國安法第43條實施細則修訂生效，香港維護國家安全的法律體系更加完備，制度防線更加堅固。

被央視新聞稱為「反中亂港頭目」的黎智英，6月23日獲頒德國之聲言論自由獎。黎智英的女兒黎釆在德國之聲波昂總部代其父親領獎並接受德國之聲專訪時表示，單純靠香港內部的運作幾乎不可能讓她的父親出獄，只能寄望外部施壓。黎釆還說，相信香港人最終都是愛自由的。

即將滿79歲的黎智英，至今已被關押超過2000天。黎智英於2026年2月，遭香港高等法院依港區國安法重判20年有期徒刑。

精華 FAQ

  • 依央視新聞報導，自港區國安法實施至2026年4月初，香港共有394人因涉嫌危害國家安全被捕，其中208人遭檢控，180人最終被定罪。

  • 報導稱，香港在港區國安法引領下，先後完成基本法第23條立法，並於2025年至2026年間推動附屬法例與細則修訂，使國安法律體系更完整。

  • 黎智英被央視稱為「反中亂港頭目」，其女兒代領德國之聲言論自由獎，並表示僅靠香港內部運作難以讓他出獄；報導又稱他於2026年2月被重判20年。

黎智英 香港 港區國安法

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