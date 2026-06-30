香港回歸29年 南寧、衡陽艦訪港5天 免費參觀票1.4萬張須預約

解放軍海軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的艦艇編隊，將於7月2日至6日訪問香港，並舉辦開放參觀及文化交流活動。圖為南寧艦。（新華社資料照片）

在7月1日香港 主權移交大陸29周年前，國防部 6月29日宣布，解放軍海軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的艦艇編隊，將於7月2日至6日訪問香港，並舉辦開放參觀及文化交流活動，讓香港澳門 同胞更加直觀、深入地了解新時代國防和軍隊建設發展情況。

據國防部微信公眾號「國防部發布」6月29日一早消息，由南寧艦和衡陽艦組成的海軍艦艇編隊，將於7月2日至6日赴香港，組織系列開放參觀和文化交流活動。

大公報報導，駐香港部隊29日發布公告表示，屆時，艦艇停靠駐香港部隊昂船洲軍港，歡迎廣大市民前往參觀。昂船洲軍營將於7月4日及5日一連兩天開放，市民30日早10時起可通過微信駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」預約活動門票。本次艦艇開放活動將免費發放參觀票1萬4000張。

南寧艦，舷號162，是中國自主設計建造的052D型導彈驅逐艦，可遂行區域防空、對海突擊、反潛搜索等多樣化任務，先後執行第43批亞丁灣索馬里海域護航、撤離我在蘇丹人員任務以及多國海上聯演等重大任務。

衡陽艦，舷號568，是中國自主設計建造的054A型導彈護衛艦，具有較強的警戒探測和對岸、對海、對空、反潛等多方面綜合作戰能力，先後參加第4、第5、第13、第25批亞丁灣索馬里海域護航及多項重大演訓任務。

資深軍迷吳先生上周先後參觀石崗、新圍軍營，29日得知南寧艦、衡陽艦編隊即將抵達香港，內心滿是激動：「我非常希望能登艦看一看，親身感受海軍官兵堅守崗位、保家衛國的擔當。」

港區全國人大代表林至頴表示，時隔一年再次有軍艦赴港交流，充分體現中央對香港的深情厚愛與堅定支持。國家始終心繫香港民生、關愛香港市民，常態化開展國防交流活動，讓香江市民近距離感受祖國國防實力與軍隊風采，厚植家國情懷。

全國青聯委員、西貢區議員陳志豪指出，自香港回歸祖國以來，中央多次安排軍艦赴港，包括中國的第一艘航空母艦遼寧號及第二艘航空母艦山東號也先後來到香港。他注意到，每次軍營或軍艦舉辦開放日，市民的反應都十分踴躍，入場券一票難求，可見香港市民對國家國防裝備深感驕傲，熱情歡迎。

圖為2017年6月，共軍導彈護衛艦衡陽艦訪問澳洲雪梨資料照。（中新社資料照片）