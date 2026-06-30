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港拚遊艇經濟 砸2.5億美元擴建香港仔避風塘 提供200泊位

香港新聞組／香港30日電
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近年港府大力推動和發展遊艇經濟。立法會工務小組29日通過擴建香港仔避風塘工程，涉及逾20億元（港幣，下同，約2.5億美元）工程建設費用，將交由財委會審議。擴建後避風塘將向南擴展約24公頃，興建兩道全新防波堤，並增設公眾配套設施。

大公報報導，不少議員關注漁船泊位及避風塘的整體規畫，以及擴建後如何帶動遊艇經濟及南區發展。發展局表示，當局將提供遊艇陸上附屬設施並興建私人住宅，以「片區」形式發展遊艇旅遊綜合區，提供約200個遊艇泊位設施，並期望與海洋公園產生協同效應。

港府計畫斥資20億3030萬元擴建香港仔避風塘，包括將現有的香港仔南避風塘，向南擴展約24公頃，在現有避風塘以南建造兩道防波堤，東西兩面分別長約340米及300米，同時東面防波堤上亦會建有防浪牆及提供公眾休憩用地，並會建造行人步道以連接至海洋公園水上樂園旁的海濱長廊一帶，並增設約200個遊艇泊位設施。項目預計於2027年上半年進行招標，最早於2031年上半年完成興建遊艇停泊設施。

作為港府「躍動港島南」計畫的重點項目，相關工程旨在滿足避風泊位需求，強化應對極端天氣能力、發展遊艇經濟，以及加強與海洋公園之協同效應，並提供公共登岸設施和休憩空間。

民建聯新界東南議員葉傲冬表示，外國不少地區會透過整體規畫帶動多元經濟發展，並非只單純提供遊艇泊位。他詢問當局會否制訂整體規畫，將避風塘南岸打造成國際級遊艇停泊區。

發展局常任祕書長何珮玲回應稱，發展遊艇經濟不能只倚靠泊位，亦需要會所、遊艇維修、餐飲等各類岸上配套支援。當局會預留布廠灣一公頃土地，配合私人遊艇泊位，以片區模式一同發展。當局已在每年1500萬元的經常性開支當中預留900萬元，供海洋公園承擔日後相關的管理費用。

何珮玲指出，兩道新防波堤將因應「200年一遇」暴雨量的規格建造，有信心去年岸邊酒店設施受海浪破壞的情況不會重演。

土木工程處處長陳炳華表示，80米防浪牆的設計已參考歷來超強颱風的數據。當局亦透過大型三維實體波浪模型作測試：「現在防浪堤設計，可以抵抗世紀末，以至超高濃度氣體排放的情景。」

精華 FAQ

  • 工程涉及逾20億元，將現有香港仔南避風塘向南擴展約24公頃，並興建兩道新防波堤、行人步道、公眾休憩空間及約200個遊艇泊位。

  • 發展局指遊艇經濟不能只靠泊位，還需會所、維修、餐飲等岸上配套，故會以片區模式發展，並預留土地配合私人遊艇泊位。

  • 項目預計2027年上半年招標，最早2031年上半年完成遊艇停泊設施；新防波堤按200年一遇暴雨及超強颱風數據設計，以加強避風抗浪能力。

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