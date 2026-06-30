我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機 幾小時又有直升機險遭撞

港星譚詠麟9月10場個唱 終極篇非告別 再喊唱到80歲後

香港新聞組／香港30日電
76歲「校長」譚詠麟9月將於紅館舉行演唱會，他重申必定唱到80歲後，「終極篇」不...
76歲「校長」譚詠麟9月將於紅館舉行演唱會，他重申必定唱到80歲後，「終極篇」不代表日後不再開唱。(取材自微博)

76歲「校長」譚詠麟將於9月假紅館舉行10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會─終極篇》香港站，他29日在發布會上強調，「終極篇」是指巡演規模，並不代表日後不再開唱，他重申必定「唱到80歲後」。

明報報導，時隔11年再踏紅館舞台，譚詠麟透露內部門票已迅速「秒殺」，公開發售的門票至少有3成可供歌迷選購。他笑言曾問公司會否考慮加場，卻被一口拒絕，稱「十全十美是最好」。藝能集團董事總經理葉偉忠為是次演唱會籌備近半年，製作一本以譚詠麟入行58年事跡為主題的「阿倫日報」，向市民派發以助宣傳；他又宣布譚詠麟將於8月23日76歲生日當天，出席星光大道期間限定店的開幕儀式。

據報導，談到演唱會名為「終極篇」的含意，譚詠麟解釋：「相信很多歌迷都記得我承諾過唱到80歲後，這承諾一定會實現。只不過在香港這麼大型的製作演出，做完這10場及巡迴之後，應該就是真正的終極。」他表示不願、亦不會說出「告別」二字，因為與歌迷早有約定，日後仍會以不同場合或形式作小型演出。

報導稱，他期望今次把演唱會「盡量做到最好，盡力而為、量力而為」，又提到不少歌迷自溫拿樂隊年代起已追隨至今逾50年，如今部分人步行已不太方便，因此希望在他們仍有體力之時，讓他們在紅館重溫昔日喜愛的歌曲和開心片段。他坦言要完全回到1980年代的狀態「很難」，但已盡最大努力備戰。

報導指，為配合演唱會，他近日開始在街上跑步操練，早前更被拍下在半山幾乎被車撞及的片段，引來歌迷擔心，他特地報平安︰「所有對我的關心，我全部都多謝。」他表示事件並不算驚險，因與車輛仍有一段距離。「因家中的跑步機壞了，新的又未送到，只好落街跑。有時天氣炎熱，差點中暑，其實只是嚇一嚇。」

報導說，被問會否以香港作為巡迴最終站，他坦言有人建議到啟德新場館舉行，自己暫不敢作出承諾，也不敢斷言完成巡迴時是否已80歲後。

精華 FAQ

  • 他解釋「終極篇」只代表這次巡演的規模與安排，並不等於結束歌唱生涯；完成香港十場及巡迴後，才算這個大型製作的真正終極。

  • 譚詠麟重申自己與歌迷早有約定，要唱到80歲後，未來仍會以不同場合或小型形式演出，不會也不願說出「告別」二字。

  • 門票內部已快速售罄，公開發售仍有約三成供選購；主辦方還製作「阿倫日報」宣傳，並安排他在76歲生日當天出席期間限定店開幕。

香港 星光大道

上一則

田馥甄金曲獎獻唱「缺席」觀眾掀回憶殺 逼哭原唱鄭秀文

下一則

港拚遊艇經濟 砸2.5億美元擴建香港仔避風塘 提供200泊位

延伸閱讀

王菲現身謝霆鋒個唱 「苟師」孫浩成VIP貴客

王菲現身謝霆鋒個唱 「苟師」孫浩成VIP貴客
田馥甄金曲獎獻唱「缺席」逼哭鄭秀文 含淚圖示曝1心情

田馥甄金曲獎獻唱「缺席」逼哭鄭秀文 含淚圖示曝1心情
龜梨和也當眾點名赤西仁 高雄演出「大秀招牌後空翻」

龜梨和也當眾點名赤西仁 高雄演出「大秀招牌後空翻」
因喉炎喊卡演唱會… 隔天卻跑去看世足 洛史都華被罵翻

因喉炎喊卡演唱會… 隔天卻跑去看世足 洛史都華被罵翻

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」